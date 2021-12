Kåre Willoch bisatt: Ble takket for en «lysende livsgjerning» i samfunnets tjeneste

Minneordene i Kåre Willochs bisettelse beskrev «Hele Norges kloke bestefar», en elskverdig familiemann som hadde en lysende livsgjerning i samfunnets tjeneste.

Kåre Willoch bisettes fra Ullern kirke i Oslo.

Tirsdag ble den mangeårige statsministeren og statsmannen Kåre Willoch bisatt i Ullern kirke i Oslo. Kongen og dronningen ankom kirken like før seremonien startet klokken 12. Statsminister Jonas Gahr Støre og Høyres partileder Erna Solberg var blant dem som holdt tale.

Statsminister Jonas Gahr Støre under Kåre Willochs bisettelse fra Ullern kirke i Oslo.

Støre innledet sin tale med å beskrive Willoch som en av etterkrigstidens mest betydningsfulle norske politikere, embetsmenn og samfunnsdebattanter.

Erna Solberg (H) holdt tale under Kåre Willochs bisettelse fra Ullern kirke i Oslo.

Tydelig stemme

– Kåre Willoch satte preg på Norge gjennom flere tiår. Han var sentral i det norske samfunnet fra før jeg ble født, helt til mine barnebarn kom til verden. I alle de tiårene var hans stemme tydelig og hans mening klar, sa Støre.

Statsministeren holdt fram hvordan Willoch var elskverdig i sine møter med folk, og lynskarp, kunnskapsrik og faglig sterk som politiker.

Willoch døde mandag 6. desember, 93 år gammel, og begraves på statens regning.

– En lysende livsgjerning

Oslo 20211221. Kong Harald og statsminister Jonas Gahr Støre etter Kåre Willochs bisettelse fra Ullern kirke i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Støre skildret hvordan Willoch kunne skifte mening, og at han var åpen for en saks mange sider, noe som kunne komme fram i hans meninger om Palestina, klimapolitikkens nye krav, eller barnefamiliers kår.

– I så måte var han et ideal og en motkraft i en skråsikker tid.

Støre beskrev hvordan det ved Willochs bortgang er som om en hel generasjon i norsk politikk respektfullt takker for seg.

– Vi som er politisk ansvarlige i vår tid, fra alle lag og alle deler av norsk politikk, takker respektfullt tilbake; for en lysende livsgjerning i politikkens, samfunnets og fellesskapets tjeneste, sa statsminister Jonas Gahr Støre.

– Statsministeren som åpnet Norge

Høyres Erna Solberg beskrev hvordan Willoch var beundret av flere generasjoner med Høyre-medlemmer, men også respektert og verdsatt på tvers av tradisjonelle skillelinjer, partigrenser og generasjoner.

– Betegnelsen «hele Norges kloke bestefar» treffer godt, sa Solberg.

Solberg sa at Willoch tidlig ble Norges viktigste konservative stemme, og at hans ideologiske ståsted var grunnlaget for reformene han innførte i sin tid som statsminister.

– I dag huskes han som statsministeren som åpnet Norge, sa Solberg, og beskrev hvordan lukkeloven ble til åpningstidslov, NRK-monopol ble til mediemangfold, og hvordan Willoch skapte varig endring i Norge, også ved sine tidlige steg for opprettelse av oljefondet.

Familiekjær

Erna Solberg og statsminister Jonas Gahr Støre før Kåre Willochs bisettelse fra Ullern kirke i Oslo.

I alle bisettelsens taler og minneord ble det framholdt hvor familiekjær Willoch var, og hans tre barn, Cecilie, Stine og Dag, beskrev en far fylt av glede og kjærlighet, som han bevarte ut livet.

Seremonien ble ledet av sogneprest Jorund Andersen og Oslo-biskop Kari Veiteberg. Bare 50 personer fikk delta i bisettelsen fra Ullern kirke, som har 800 sitteplasser. Den gamle korskirken i stein og romansk stil ble av Willoch ansett som landets vakreste.