SV truer med å sabotere regjeringens domstolsreversering

SV vil ikke gi tommel opp for regjeringens reversering av domstolsreformen, og partiet ønsker å se på andre løsninger.

NTB

Nå nettopp

SV var kritisk til den forrige regjeringens domstolsreform, der antall tingretter ble redusert fra 60 til 23.

– Det er likevel ingen automatikk i at SV vil gi regjeringen flertall for deres modeller for endring, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til NRK.

Unneland sier at partiet ønsker å styrke de mindre tingrettene, men at de ønsker å finne andre løsninger enn å bare gjenåpne dem.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) mener at SV konkluderer for tidlig i saken.

– Denne saken er fra min side ikke avgjort. Vi skal ta høringsrunden alvorlig og gjøre gode vurderinger etter det. Og så får vi komme tilbake til hva vårt endelige forslag blir. Hva SV ønsker å signalisere nå, det får stå for deres egen regning, sier justisministeren.

En reversering av Solberg-regjeringens domstolssentralisering sto høyt på agendaen da Senterpartiet gikk i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet i fjor høst. I et forslag som ble lagt ut på høring i forrige uke, gikk regjeringen inn for full reversering av den forrige regjeringens reform. Høringsfristen er satt til 26. april.