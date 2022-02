Viken-tilhengerne i Akershus Ap erkjenner nederlaget

Flere lokallagstopper i Akershus Arbeiderparti mener fortsatt at det beste ville vært om Viken kunne bestå som et storfylke. Men nå kaster de inn håndkleet.

Det går mot oppløsning av Viken fylke.

Nå vil de heller slåss for en best mulig skilsmisse når Akershus, Østfold og Buskerud skal gjenoppstå som egne fylker.

– Jeg mener at det vil være klart mest gunstig for innbyggerne i Viken at Viken kunne fortsette som et eget fylke. Men vi innser nå at det er flertall for å løse opp Viken, sier leder i Ås Arbeiderparti, Ola Nordal.