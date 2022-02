Først på Slottet får statsrådene vite hvem som blir sentralbanksjef

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har lagt et uvanlig strengt opplegg for å hindre lekkasjer av hvem som blir ny sentralbanksjef. Utenom Aps Hadia Tajik får de fleste statsrådene først vite navnet på Slottet.

Utenom statsrådene Hadia Tajik og Trygve Slagsvold Vedum er det ytterst få i Norge som vet hvem som utnevnes til sentralbanksjef fredag. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar ikke i behandlingen.

16 minutter siden

Den enorme interessen rundt utnevnelse av ny sentralbanksjef gjør at regjeringen har lagt opp et uvanlig strengt regime for å hindre lekkasjer.

Normalt drøfter og avklarer regjeringen alle statsrådssaker i et forberedende statsråd på torsdag ettermiddag. Deretter vedtas innstillingen formelt som samlet kollegium i statsrådet under ledelse av kongen. Statsrådet holdes på Slottet hver fredag klokken 11.00.