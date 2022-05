Fremtiden til Finnmark står på spill. En folkeavstemning kan få store konsekvenser.

Hvilket fylke skal Alta høre til i fremtiden? Nå stemmer flere taktisk for å beholde storfylket Troms og Finnmark.

Sagaen om fylkessammensetningen fortsetter. I Alta er det flertall for å beholde storfylket.

«Det ekkje alltid det går sånn som du hadde tenkt», synger Kari Bremnes i sangen «E du nord?». Og slik vil det bli for noen etter tirsdagens folkeavstemning i Alta.

Avstemningen er rådgivende og spør hvilket fylke Alta bør søke seg til. Det står mellom Troms og Finnmark, som etter planen skal bli to fylker igjen.

3.500 personer i Alta har forhåndsstemt. Resten av stemmene må komme tirsdag.

Alta ligger sørvest i Finnmark, på grensen til Troms fylke. Byen er den mest folkerike kommunen i fylket, med 20.000 innbyggere. Det vil derfor kunne få store konsekvenser om kommunen forlater Finnmark.

Uten Alta i folden vil Finnmark mangle både ressurser og arbeidskraft. Flere av politikerne i Alta mener da at fylket ikke vil kunne opprettholde tjenestene et fylke skal tilby.

Derfor er det flere som vil stemme taktisk. Ved å stemme at Alta skal gå til Troms, er tanken at fylket ikke vil bli splittet opp, da det bare vil være 50.000 innbyggere igjen i Finnmark.

– Finnmark vil ikke kunne eksistere, Alta er motoren i dette samfunnet, sier gruppeleder i Alta SV, Tommy Berg til Aftenposten.

Det er også ventet at flere nabokommuner kan se til Troms om Alta går den veien.

Hendene på rattet eller kjempeproblem?

Det synes å være politisk enighet om akkurat Finnmarks skjebne uten Alta. Både SV, Høyre og Sp i Alta mener Finnmark vil slite i fremtiden uten kommunen.

I kjent stil er det derimot uenighet om hva som er grunnen til dette og hva som skal være løsningen.

Tommy Berg sier at de må bli i Finnmark og at det å bli med i Troms vil gi Alta mindre makt.

– I Finnmark er vi den ene store byen, og vi vil sitte med hånden på rattet. I Troms blir vi en av mange byer og sitter i baksetet, sier Berg.

Alex Bjørkmann i Alta Høyre er derimot uenig i denne løsningen. Han mener det ikke har tjent Alta godt å være en del av Finnmark. Han er en av dem som ønsker å beholde storfylket Troms og Finnmark.

– Med eller uten Alta vil Finnmark uansett være i store økonomiske problemer. Det kommer til å være et kjempeproblem. Hvis Alta går til Troms, må Stortinget seriøst vurdere om det er smart å ha et fylke med 50.000 innbyggere.

Også varaordfører i Alta, Jan Martin Rishaug (Sp), har stemt for å gå til Troms. Han håper dette vil føre til at storfylket består. Det er stikk i strid med det partiet sentralt har kjempet for, som i regjering har lovet at alle som vil skal få gå tilbake til den gamle fylkesstrukturen.

Arbeiderpartiet i Alta har på forhånd gått ut og sagt at de vil stemme for å bli i Finnmark, selv om også de ønsker å beholde storfylket.

Dette er også i strid med hva Jonas Gahr Støre selv har sagt om saken, som sier det er historisk feil å tvinge Troms og Finnmark sammen.

Knapt flertall for å bli på meningsmåling

Ifølge en nylig meningsmåling InFact har gjennomført for NRK og iFinnmark, er det et knapt flertall for å bli i Finnmark.

Jonas Stein er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø og tror dagens avstemning blir jevn. Likevel tror han det blir et knapt flertall for å bli i Finnmark.

– Det koker nok ned til at folk er usikre på faktagrunnlaget. De er usikre på om Alta vil miste viktig økonomisk støtte om de forlater fylket.

Det er snakk om 90 millioner kroner som Alta kanskje kan miste. Hvert år mottar Alta 180 millioner i distriktstilskudd fra staten.

Tilskuddsordningen er i dag delt på fire områder: Nord-Norge, Troms, Nord-Troms og Finnmark.

Bekymringen har vært at Alta kan miste 90 millioner i tilskudd om man bytter fylke, for å komme på nivå med tilskuddet i Nord-Troms.

Stein tror ikke det er sannsynlig at regjeringen vil straffe Alta slik om de skulle byttet fylke. Likevel tror han at usikkerheten blir tungen på vektskålen som får altaværingene til å stemme for å bli i Finnmark.

– Vi ser at de sentrale politikerne også har unngått å svare på dette. Vedum ville ikke svare på hva som ville skje med distriktstilskuddet da han var her tidligere i år, sier Stein.

Han mener det er en politisk avgjørelse fra regjeringen å være uklare på dette punktet. Dette gjør han for at Alta skal bli værende i Finnmark, slik Vedum har bedt de om, mener Stein.

Trygve Slagsvold Vedums personlige rådgiver opplyser at Vedum ikke har mulighet til å kommentere saken.

Regjeringen må godkjenne kommunens fylkesbytte om det skulle bli aktuelt.

Ordfører i Alta, Monica Nielsen, har sagt til NRK at hun skulle ønske at de før folkeavstemningen fikk en avklaring på hva som kommer til å skje med tilskuddsordningen som Alta mottar, om de går til Troms.