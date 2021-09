Nå starter regjeringssonderingene: – Jeg gleder meg og er optimistisk

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror ikke det vil ta lang tid å avklare om det er grunnlag for en trepartiregjering med Ap, Sp og SV.

SVs partileder Audun Lysbakken, Aps partileder Jonas Gahr Støre og Sps partileder Trygve Slagsvold Vedum møtte pressen før regjeringssonderingene startet på Hurdal torsdag. Det var tidvis svært god stemning mellom partilederne i de høstlige omgivelsene langs Hurdalssjøen.

23. sep. 2021 09:22 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Jeg gleder meg og er optimistisk, proklamerte Ap-leder Jonas Gahr Støre da han sammen med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken møtte pressen i Hurdal torsdag formiddag.

De tre partiene starter i dag sonderinger om en mulig trepartiregjering. Det skjer på Hurdalsjøen Hotell, som ligger nede ved vannkanten langs Hurdalssjøen, rundt en times kjøring nord for Oslo. I høstfargede omgivelser skal de tre partiene finne ut om det er grunnlag for å gå videre til regjeringsforhandlinger.

På utsiden ble de tre partilederne møtt av både atomvåpen-demonstranter med budskapet «signer atomvåpenforbudet» og pensjonerte leger, sykepleiere og andre som kjemper for bevaringen av Ullevål sykehus. «Støre, nå må du høre. Redd Ullevål», ropte de taktfast.

Noen Ullevål-demonstranter hadde møtt opp til regjeringssonderingene ved Hurdalsjøen Hotell.

Støre og Ap håper sonderingene skal ende med reelle regjeringsforhandlinger og en ny rødgrønn trepartiregjering.

SV ønsker også en trepartiregjering, mens Sp hele tiden har vært tydelige på at de har ønsket en Ap/Sp-regjering uten SV. Mandag ble det klart at de nå åpner for å sondere om det er muligheter for en trepartiregjering.

Vil være effektive

Støre beskriver sonderingene som en viktig mellomstasjon på veien mot forhandlinger. Han har ikke satt opp noen tidsplan for hvor lenge sonderingene vil vare.

– Vi skal ikke bruke for lang tid på det. Det er vi enige om. Vi har ikke satt en absolutt tidsfrist, men vi har tenkt å være effektive å gå rett på sak, sa Støre.

Støre ankom Hurdalsjøen Hotell sammen med Aps nestleder Hadia Tajik.

Han utelukker ikke at sonderingene kan være ferdige allerede neste uke.

Sp-lederen ble spurt om hva han vil si til velgerne som trodde han ville holde SV på en armlengdes avstand.

–Nå sonderer vi hvilket grunnlag det er for forhandlinger. Og i politikken er det alltid sakene som er det avgjørende. Det vi skal bruke de neste dagene og timene på er å sondere hvordan man kan få gjennomført flest mulig saker, svarte Vedum.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk Trygve Slagsvold Vedum til å rødme da han røpet av Sp-lederen hadde «blitt til» i området ved Hurdalssjøen. Vi går til røttene! spøkte Støre. – Hvis mor og far ser på, så beklager, repliserte en svært lattermild Vedum.

Lysbakken: – Stiller med åpent sinn

Fra Arbeiderpartiet er det Støre og nestleder Hadia Tajik som deltar i sonderingene. Fra Senterpartiet er det partileder Trygve Slagsvold Vedum og parlamentarisk leder Marit Arnstad.

Fra SV er det partileder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø.

– Jeg kommer hit med et åpent sinn, nysgjerrig på hva vi kan få til. Det er egentlig bare en måte å finne ut av det på, snakke om saker og politikk. Det er det vi er her for, og det vil vise oss hvor langt det er mulig å komme, sier Lysbakken.