Regjeringen går for full gjenåpning lørdag kl. 16

Helseminister Bent Høie markerer at meteren skal fjernes.

Helsemyndighetene anbefalte at samfunnet kunne åpne for fullt først fra månedsskiftet. Men regjeringen trykker til med normal hverdag allerede fra i morgen.

24. sep. 2021 12:32 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det ble klart da regjeringen møtte pressen i Marmorhallen i Klima- og miljødepartementet fredag formiddag.

562 dager med tiltak - direktoratet ønsket flere

– I dag er det 561 dager siden vi innførte de strengeste tiltakene i fredstid. Nå er tiden kommet. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag, sa statsminister Erna Solberg.

I morgen klokken 16.00 fjernes de aller fleste smitteverntiltakene.

– Kortversjonen av dette: Nå kan vi leve som normalt, sa Solberg, som takket alle som bor i Norge for innsatsen.

Det betyr blant annet:

Én meters-regelen oppheves, en regel som har hatt spesielt stor betydning for næringslivet og kulturlivet.

Begrensningene på arrangementer blir opphevet. Det betyr alt fra kinoer, restauranter og konserter til idrettsarrangementer. Kulturlivet har i lang tid levd med begrensninger i antallet gjester.

Det blir lov å drikke øl i baren. Kravet om at alle skal serveres ved bordene på restauranter og utesteder oppheves.

Du kan slippe inn på utsteder etter midnatt. Nå slipper ingen inn etter klokken 24, selv om ølkranene er åpne lenger utover natten.

Det blir også lettelser i reglene for innreise. Regjeringen skal fjerne regelen som hindrer innreise til Norge. Det gjelder først og fremst EU-land. Det kommer fortsatt til å være noen krav om testing og karantenehotell, men det er ikke klart nøyaktig hvilke.

Helseminister Bent Høie folder meteren sammen.

Bare timer før regjeringens pressekonferanse offentliggjorde Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine råd for gjenåpningen. De mente regjeringen burde gå videre i sin gjenåpningsplan til en «normal hverdag med økt beredskap» først ved månedsskiftet.

– Vi ville forsikre oss om at kommunene var godt forberedt til de kommende endringene. Smittefaglig var det mulig med gjenåpning på et tidligere tidspunkt, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Er alle kommunene klare?

– Det vil sikkert variere. Flere kommuner vil sikkert si at de ønsker mer tid. Men her har regjeringen veid smittesituasjonen opp mot begrensningen for det enkelte, og kommet til at det er uforholdsmessig å videreføre tiltakene, sier han.

Helseminister Bent Høie ba tidligere i uken alle landets kommuner forberede seg på at de nasjonale reglene forsvinner, og at dette kunne skje alt i dag.

Mange aktører i kulturlivet har håpet å kunne «droppe meteren» allerede denne helgen. Slik ble det. Nå kan de slippe jubelen løs, men de må vente med å danse tett til i morgen:

– Reglene er fortsatt sånn at vi ikke kan det, og restaurantverden kan ikke sette i gang med å fylle dansegulvene og gjøre klart bordene og sånt før i morgen, sa Solberg.

Her er meteren borte.

Bent Høie: – Jeg tar vare på meteren

Det kom også frem under pressekonferansen at regjeringen legger opp til fortsatt økt beredskap. Det gjelder i første omgang frem til nyttår. Helseminister Bent Høie ber likevel befolkningen være forberedt på økt beredskap også kommende vinter.

Dette for å sikre tilstrekkelig beredskap for å kunne håndtere situasjonen, dersom den skulle endre seg, ifølge Høie.

– Jeg folder meteren godt sammen, og tar godt vare på den. Det kan bli brukt for den igjen.

Bent Høie og Erna Solberg klemmer.

Hvorfor åpne nå?

– Helsemyndighetene anbefalte månedsskiftet, så skjer det én uke før. Har dere sneket litt?

– Nei, vi mener ikke det. FHI kom med sin anbefaling på mandag. Siden da har regjeringen fulgt utviklingen tett. Samtidig har vi tatt høyde for grunnene til at vi eventuelt skulle ha ventet, som forberedelser i kommunene, for eksempel, sier helseminister Høie.

Regjeringen landet etter vurderingene på at det er riktig å åpne nå.

Han får støtte fra statsministeren.

– Det er ikke forhastet. Smittevernfaglig er det greit å åpne nå, sier Solberg.

Hun sier at hovedårsaken til at FHI anbefalte månedsskiftet, var for å gi kommunene tid til å omstille seg.

– Vi har jobbet tett med kommunene siden forrige fredag, og kommet frem til at vi ikke trenger den ekstra tiden. Da er det uforholdsmessig å fortsette med tiltak som rammer mange, sier statsministeren.

Helsedirektøren understreker at avgjørelsen om gjenåpning er politikernes oppgave.

– Du stiller deg bak den avgjørelsen?

– Det er regjeringens vurdering, men jeg har ingen grunn til å mene noe annet, sier Guldvog.

Ikke alt blir som før

Under pressekonferansen sa statsministeren at hun ikke tror alt vil bli som før.

– Hva er det du mener ikke vil bli som før?

– Jeg mener vi tar med oss hukommelsen om dette. Flere av vanene fra de siste 18 månedene kommer vi til å ta med oss videre, sier Solberg.

Hun peker også på samfunnsendringene koronaviruset har ført med seg.

– Vi har gjort en brådigitalisering av det norske samfunnet, og det vil bli med videre. Det gjør at vi kan tenke annerledes om jobb, bosetting og andre ting.

Normal hverdag i skole og barnehage

Skoler og barnehager skal gå tilbake til normal hverdag.

– Hovedregelen er vanlig drift av barnehager og skoler, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Trafikklysmodellen i skolene og barnehagene kan innføres av kommunene lokalt, men kun unntaksvis.

Melby opplyste videre om at også fraværsreglene går tilbake til normalen.

Regjeringen opphever unntaket i fraværsregelen i videregående skole fra 11. oktober. Elever må da igjen ha legeerklæring for å få godkjent sykdomsfravær.

– Elever kan ikke bruke egenmelding eller bekreftelse fra forelder dersom man har fravær av helsegrunner, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under pressekonferansen.

Hun påpekte at fraværsregelen er viktig for å sikre tilstedeværelse på skolen, og bidrar til at folk fullfører videregående skole.

– Nå er tiden kommet, sa statsministeren.

Innreiserestriksjonene lettes

– Fra i med i morgen åpner vi for at folk i alle EØS-land og i såkalte «lilla land» kan komme inn i Norge, sier Mæland.

Ordningen med obligatorisk karantenehotell avvikles.

Reisende fra enkelte land utenfor EU, og reisende som ikke er fullvaksinerte, må likevel gå i karantene. Karantenehotell opprettholdes som en frivillig tilbud.

Det globale reiserådet fra UD oppheves 1. oktober.

– Til dem som skal ut og reise i verden, sier jeg nå god tur, sier Mæland.