Listhaug: – Kunne ikke ende på annen måte

– Det kunne ikke ende på en annen måte enn at hun trakk seg i denne saken her. Det tror jeg hadde blitt konklusjonen til Frps stortingsgruppe også, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Sylvi Listhaug er fornøyd med at stortingspresidenten trekker seg.

11 minutter siden

Hun mener avgangen til stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) var nødvendig.

– Jeg er veldig glad for at hun trakk seg selv. Jeg vet det er en veldig vanskelig avgjørelse å ta, sier Listhaug.

Politikerne barket sammen på Debatten på NRK torsdag kveld. Programmet var i sin helhet viet til pendlerbolig-saken. Alle partiene er nå enige i én ting: Nå må det ryddes opp, og tilliten til de folkevalgte må gjenreises.

– Hvis stortingspresidenter gjør feil, så straffes de, oppsummerte Svein Harberg (H) om de siste utviklingene i saken.

Uttalelsen var det nærmeste man kom en uttalelse fra Stortingets administrasjon denne kvelden. Stortingets direktør nektet selv å stille i debatten. Hun sa til NRK at Harberg, som i løpet av ettermiddagen altså ble fungerende stortingspresident, var sendt i hennes sted.

Harberg sa på sin side at han forvirrende nok var i debatten som Høyres representant, ikke som representant for direktørskapet.

For ordens skyld er for øvrig Harberg nå sjef for Stortingets administrasjon – ikke motsatt.

Full tillit?

SV-leder Audun Lysbakken måtte klargjøre en del forutsetninger for at SV uttrykte «full tillit» til Eva Kristin Hansen dagen før.

– Det jeg sa, var at det var vårt utgangspunkt. Men så var det en del tydelige forutsetninger. Vi ba om mer informasjon. Alle skjønner hva som ligger i det, sier han.

– Vi var veldig tydelige på at forutsetningen for vår tillit var at saken ble belyst og ryddet opp i. Og vi ba om informasjon. Det har vi fått i dag. Så var vår plan å ta stilling til tillitsspørsmålet i lys av det. Det blir jo ikke nødvendig nå, sier Lysbakken.

Han mener det er en «trist og trasig sak, men det er også en nødvendig og riktig beslutning, fordi situasjonen ble umulig.»

– Så skal hun ha honnør for å trekke seg og sette hensynet til Stortinget først, sier han.

– Påfallende

Journalist og nyhetssjef i Aftenposten Henning Carr Ekroll var også invitert til Debatten for å klargjøre reglene. I et konsist innlegg klargjorde han hvordan reise- og boreglene for stortingsrepresentantene fungerer. Revisorforeningen uttalte seg etterpå og var klar på at flere tilfeller ville ført til oppsigelse i det privakte næringsliv.

– Regelverket er egentlig veldig enkelt, sa Listhaug.

Debattleder Fredrik Solvang svarte da med å påstå at også Frps Himanshu Gulati har brutt reglene. Han kjøpte pendlerbolig fra Stortinget, så leide han den ut og fikk en annen gratis. Totalt hadde han leieinntekter fra fire leiligheter i hovedstaden. Selv mener Gulati at han ikke har brutt noen regler.

– Dette handler ikke om hvilket parti som har gjort hva, men at vi sammen må få til et godt regelverk, svarte Listhaug.

– Flere representanter mener det var uklart, det må vi ta på alvor, svarte Harberg fra Høyre.

– Det er påfallende at dette kommer frem når det er stort medietrykk, sa Marie Sneve Martinussen fra Rødt.