Regjeringen har bestemt seg: Avlyser eksamen dette skoleåret

Eksamen er avlyst både for elever i 10. klasse og på videregående skole.

Tonje Brenna har ansvaret for skolepolitikken i regjeringen.

11. feb. 2022 09:06 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Det fortalte kunnskapsminister Tonje Brenna på en pressekonferanse fredag morgen. Brenna sa at regjeringen har lagt vekt på særlig tre faktorer i vurderingen.

Best mulig undervisning resten av skoleåret

At elevene skal få vist mest mulig av hva de kan, så lærerne har et godt grunnlag til å sette karakter.

Ta en raskest mulig avgjørelse.

Det er naturligvis pandemien som er årsaken til at eksamen nok en gang blir avlyst. Elevene som er russ til våren, har fått alle de tre årene på videregående skole sterkt påvirket av ulike tiltak.

Det gjelder spesielt i de største byene. I Oslo har mange elever opplevd månedsvis med rødt nivå og tidvis mye hjemmeskole.

Brenna sa likevel at det ikke har vært enkelt å ta dette valget. Hun understreket at eksamen er en viktig del av evalueringen i norsk skole. Det skal det også være videre.

Kom med klar beskjed til elevene

Det finnes også noen problemer med å avlyse eksamen. Ett av dem er knyttet til opptak til høyere utdanning i fremtiden. Noen vil da søke med et vitnemål hvor de har hatt eksamen, mens andre søker uten å ha de karakterene med i grunnlaget.

Brenna innrømmet at dette kan slå urettferdig ut, og at det er noe de har tatt med i vurderingen.

Å avlyse eksamen er i tråd med rådene fra Utdanningsdirektoratet. Det er gjort unntak for privatister og elever som er avhengige av eksamen for å bestå fag.

Hun kom også med en klar melding til elvene:

– Dette er ikke en beskjed om at du kan slappe av. Tvert imot! Det er forsøk på å gi deg bedre tid til å jobbe godt med skolen frem til ferien, sa Brenna.

Hun sa også at foreldrene ikke måtte slutte å følge med på det elevene gjør på skolen.

Ulike meninger om hva som var best

Utdanningsdirektoratet anbefalte 31. januar regjeringen å avlyse både muntlig og skriftlig eksamen. Det gjaldt både for ungdomsskolen og videregående skole.

– Pandemien har påvirket kvaliteten i opplæringen, men i ulik grad. Elevene har derfor hatt ulike rammer for opplæring og vil ha ulikt grunnlag for sluttvurdering denne våren, sa direktoratets direktør, Hege Nilssen.

De anbefalte at privatister skulle får gjennomføre eksamen. Det samme gjaldt for elever som trenger eksamen for å bestå faget.

Det har vært ulike meninger om hva regjeringen bør gjøre.

Venstre-leder Guri Melby har advart regjeringen mot å avlyse eksamen. Hun var Tonje Brennas forgjenger som minister på feltet. Melby har sagt til NTB at hun frykter frafallet i høyere utdanning vil gå opp, fordi mange studenter ikke er godt nok forberedt.

Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) mener regjeringen bør avlyse eksamen. Hun er byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.