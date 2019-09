I høstens valgkamp sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) flere ganger at eiendomsskatten i Oslo ligger fast.

– Det blir ingen endringer, fastslo Raymond Johansen i et intervju med Aftenposten.

Både bunnfradraget på 4,6 millioner og satsen på 3 promille skulle holdes uforandret. Men nå endrer byrådet skatten likevel. Det ble kjent da Oslo-byrådet onsdag la frem sitt budsjettforslag for 2020.

Fakta: Slik beregnes skatten Oslo kommune, i likhet med stadig flere andre kommuner, bruker tall fra skatteoppgjøret for å beregne boligverdi. Bunnfradraget i Oslo er i 2019 på 4,6 millioner kroner. På grunn av beregningsmåten betyr det at boliger med anslått markedsverdi under 5,75 mill. ikke skattlegges. All verdi over dette er skattlagt med 3 promille. Nå endrer regjeringen beregningsmåten for å reduseres skattetrykket på boligeiere, men Oslo-byrådet svarer med å redusere bunnfradraget til 4 mill. For boligeiere i Oslo blir situasjonen til neste år dermed omtrent som i år: Boliger med anslått verdi under ca. 5,75 mill. slipper skatt. Samtidig gjør regjeringens endring at de som faktisk må betale skatt, må betale noe mindre enn de ellers ville ha gjort.

Fra nyttår vil regjeringen redusere den maksimale skattesatsen, fra 7 til 5 promille, samt pålegge alle kommuner å gi 30 prosent i «rabatt» på boligverdiene i skatteutmålingen, mot 20 prosent i dag. Det er det siste som berører Oslo.

For å kompensere for det potensielle inntektstapet, vil byrådet senke dagens bunnfradrag på 4,6 millioner kroner til 4 millioner kroner til neste år.

Det er ingen tvil om at Raymond Johansen har fart med usannheter i valgkampen, mener finansminister og Frp-leder Siv Jensen.

– Dette er direkte uredelig av Raymond Johansen. For dette visste de før valget, de har gått til valg på ikke å endre eiendomsskatten, så er dette det første de gjør etter valget. Dette er reinspikka lureri. Oslos velgere har levd i den tro at det ikke skulle komme skjerpelser i eiendomsskatten, men det blir det jo nå. Dette er en usosial skjerpelse, sier Jensen.

Halvfullt eller halvtomt glass?

Beregningsmodellen gjør at boliger med verdi under cirka 5,75 mill. er fritatt fra skatt i Oslo i år. Hadde byrådet ikke gjort noe, ville grensen økt til cirka 6,6 mill. i 2020.

Med endringen byrådet gjør, vil innslagspunktet fortsatt ligge på cirka 5,75 mill.

Raymond Johansen mener byrådet slik holder seg til det som gjennom fire år har vært politikken deres. Han viser til en tilsvarende endring i 2017, da ble økt fra 4 til 4,6 mill. for å kompensere for svært sterk boligprisvekst året før.

– Justeringen av bunnfradraget tror jeg vi skal kunne være fleksible på, så vi har absolutt holdt det vi har lovet, sier Raymond Johansen.

– Du sa i valgkampen at nivået ligger fast. Ligger det fast nå?

– Absolutt, og det har jeg hele tiden ment. Jeg visste ikke da jeg sa det, at Siv Jensen hadde endringer av eiendomsskatten.

Flere Ap-styrte byer gjør det samme

Regjeringens kutt ble offentliggjort i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst og var slik kjent lenge før kommunevalget.

Aina Stenersen i Oslo Frp reagerer svært kraftig på forslaget fra byrådet og viser til at pengene finnes.

– Johansen bør respektere både regjeringens og stortingets klare instruks. Oslo har nå et budsjett på hele 77 milliarder kroner, hele 4 milliarder mer enn i 2019- budsjettet, sier hun.

Oslo-byrådets grep er ikke unikt. Også byrådet i Bergen, under ledelse av Roger Valhammer (Ap) har varslet en reduksjon i bunnfradraget begrunnet med regjeringens kutt. Det meldte Bergens Tidende onsdag. Trondheim kommune, som ledes av ordfører Rita Ottervik (Ap), har allerede vedtatt det samme.

Magnus Knutsen Bjørke

Finansminister Siv Jensen har lite til overs for det som skjer i de Ap-styrte byene.

– For det er første er det en grunn til at vi har gjort dette: Folk betaler for mye i eiendomsskatt. Og når dette er vedtatt av Stortinget, landets nasjonalforsamling, hadde jeg forventet at man klarte å innrette seg etter det, sier hun.

– Men endringene de gjør er innenfor rammene fastsatt av Stortinget. Du er finansminister i en flertallsregjering, og regjeringen kan gjøre hva den vil med den kommunale eiendomsskatten. Dere kan for eksempel fjerne den helt?

– Nå er det rimelig kjent at Frp har kjempet med nebb og klør for redusert eiendomsskatt. Hadde det vært opp til oss, hadde loven om eiendomsskatt vært fjernet. Men det er det ikke flertall for på Stortinget. Dette viser hva valgkampen handlet om, svarer Jensen.

Siv Jensen: – Flere må betale

Bunnfradrag sørger for at dyre boliger beskattes hardere enn rimeligere boliger. I Oslo i 2019 slipper cirka 70 prosent av boligene skatt helt.

– Aps nestleder Hadia Tajik sa i valgkampen at eiendomsskatten i Oslo var rettferdig, nettopp fordi bunnfradraget var høyt. Når hennes egne folk nå senker den, må hun vel mene at de gjør den mindre rettferdig, fortsetter Jensen.

– Høyesterett har i en fersk dom sagt at Oslo kommune «beveget seg nær» grensen som loven setter, ved å sette bunnfradraget til 4 millioner i 2016. Begrunnelsen er at et såpass høyt bunnfradrag sørger for at et fåtall boligeiere blir rammet av skatten. Nå kritiserer du kommunene for å redusere bunnfradraget. Hva er egentlig det perfekte bunnfradraget for Oslo kommune?

– Det er for så vidt et godt spørsmål, og det viser hvor vanskelig dette med eiendomsskatt er. For Oslos del er det åpenbart at de har bestemt seg for et visst beløp, også finner de ulike måter å skru sammen eiendomsskatten sin på slik at de får krevd inn det beløpet. Jeg syns ikke det vitner om rent trav, svarer Jensen.