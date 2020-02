Overvåkingsfly skal plasseres på Evenes

De første av de fem flyene av denne typen skal komme til Norge i 2022. De skal erstatte dagens Orion-fly.

Flyene skal ha permanent base på Evenes i Nordland, men den permanente basen der blir ikke klar til flyene kommer. Forsvaret har derfor jobbet med å finne en midlertidig plassering. Andøya har blitt nevnt som alternativ, men forsvarssjefen har nå bestemt at flyene skal plasseres på Evenes fra første stund.

– Forsvaret mener det er hensiktsmessig om flyene fases direkte inn på hjemmebasen Evenes i henhold til Stortingets beslutningen. Det gir bedre mulighet for reell testing og evaluering av flyoperasjonene samt utvikling av operative konsepter, skriver viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben Elisabeth Natvig i et brev til Forsvarsdepartementet.

De skriver videre at etableringskostnadene er noe høyere på Evenes enn på Andøya, men driftskostnadene er høyere på Andøya enn Evenes.

– Ved en summering av etablering- og driftskostnader over 18 måneder, blir Evenes det rimeligste alternativet. Forsvaret vil starte innfasing av P8 på Evenes når det første flyet ankommer Norge tidlig i 2022, skriver Natvig.