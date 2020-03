Det er en del av krisepakken for norsk luftfart som ble presentert torsdag kveld til en verdi av seks milliarder kroner. Et bredt flertall på Stortinget - Høyre, KrF, Venstre, Ap, Sp og Frp - står bak krisepakken.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) sier SAS, Norwegian og Widerøe vil få ruter tildelt av Samferdselsdepartementet.

Dette vil i første omgang dreie seg om tilbudet mellom de store byene i Norge.

– Den strekningen som kan få flest slike direktetildelinger er Oslo-Trondheim, sier Hareide.

Dernest strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Kristiansand, Trondheim-Bergen og Oslo-Tromsø.

Hareide sier Avinor og NHO Luftfart skal samarbeide om å «jobbe dette ut».

Han sier målet ikke er å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre et flytilbud dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud.

– Da trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden, sier Hareide.

Han sier dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til de tre norske flyselskapene.

Tre milliarder til Norwegian

Luftfartsbransjen får altså en samlet garantiordning på 6 milliarder kroner.

Det kunngjorde næringsminister Iselin Nybø (V) under en pressekonferanse torsdag kveld. Hun skisserte følgende fordeling av milliardhjelpen:

3 milliarder kroner er rettet mot Norwegian.

1,5 milliarder kroner er rettet mot SAS.

1,5 milliarder kroner er rettet mot Widerøe og øvrige selskaper.

Opposisjonspartiene Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet stiller seg bak regjeringens tiltakspakke, fortalte Nybø.

– Luftfarten opplever dager den aldri har opplevd før. Derfor er jeg så glad for at vi får en kraftfull pakke for luftfarten, sa samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Norsk luftfart i krise

Norsk luftfart er i krise som følge av virusutbruddet. SAS, Norwegian og Widerøe har alle kansellert tusenvis av avganger. Over 18.000 ansatte er permittert.

Samferdselsdepartementet har jobbet på høygir de siste dagene for å lage krisetiltak for en hardt rammet flybransje. Det har vært omfattende dialog mellom departementet og partiene på Stortinget før tiltakene torsdag ble presentert i Stortingets vandrehall.

Partiene som har stilt seg bak tiltakspakken, varsler at de vil sikre et minimumsnivå av flytilbud i Norge.

Tre faser for Norwegian

Det er i første omgang flyselskapet Norwegian som har de største utfordringene. Selskapet har hele 58 milliarder kroner i gjeld og nesten ingen inntekter. De fleste flyene står på bakken.

Onsdag sa Norwegian-sjefen Jacob Schram til E24 at tilgangen på lån var så å si lukket. Selskapets inntekter var mer eller mindre borte over natten.

Milliardhjelpen kommer med noen betingelser, varsler Nybø. Blant annet kreves det at 10 prosent av lånet finansieres av banker eller andre.

For Norwegian kommer statens bidrag i tre faser:

1. 300 millioner kroner uten betingelser, så lenge en bank garanterer for 10 prosent.

300 millioner kroner uten betingelser, så lenge en bank garanterer for 10 prosent. 2. 1,2 milliarder kroner om selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene.

1,2 milliarder kroner om selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene. 3. De siste 1,5 milliardene stilles til rådighet hvis Norwegian greier å øke egenkapitalen.

Nybø sier partiene forstår at det er vanskelig for Norwegian at det stilles krav til økt egenkapital.

– Det er krevende, og det kommer til å være krevende. Vi mener likevel at dette er en god ordning staten stiller til disposisjon for at det skal være lettere for flyselskapene å komme gjennom denne perioden, sier hun.

I en pressemelding poengterer Nærings- og fiskeridepartementet at Norwegian har hatt økonomiske utfordringer også før koronakrisen.

Håkon Mosvold Larsen

Les journalist Sigurd Bjørnestads nyhetsanalyse av koronaproblemene for flybransjen

Blodrøde tall

Partiene utdyper hvordan de vil sikre flytilbudet i Norge fremover. Hvis det ikke er grunnlag for kommersielle tilbud, «trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden».

Dette vil skje gjennom direktetildelinger til flyselskapene.

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra Eftas overvåkingsorgan ESA, opplyser næringsdepartementet.

Norwegian er et av verdens største lavprisselskaper med over 36 millioner reisende i 2019. Selskapet driver over 500 ruter til mer enn 150 reisemål og har rundt 160 fly og rundt 11.000 ansatte.

Selskapet hadde driftsinntekter på 43,5 milliarder kroner i fjor. Resultatet var minus 1,6 milliarder.

Flyansatte glad for krisetiltak

Ansatte i flybransjen er glad for tiltakspakken for luftfarten. Men om krisen varer, vil det kunne bli behov for mer, advarer Flygerforbundet.

– Den er veldig konkret og stiller krav til næringen selv. Jeg betrakter det som et skritt i riktig retning, sier leder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Vi vet ikke lenge hvor krisen vil vare. Avhengig av at det drar ut over tre måneder, må regjeringen være forberedt på å bidra med mer, tilføyer han.

– Vi er veldig glad for at de har kommet så raskt på banen, og så håper vi den vil være tilstrekkelig i en startfase, sier Unn Kristin Olsen i arbeidstagerorganisasjonen Parat.