Fellesforbundet: Gi permitterte digital kompetanse og forbered det grønne skiftet

– Nå må vi se litt frem i tid og forberede oss på det som skal skje når koronaviruset er slått tilbake, sier lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum til Aftenposten.

Hans forbund organiserer blant annet ansatte i industrien. Permitteringene kommer på løpende bånd.

Han gir regjeringen og Stortinget honnør for de krisetiltakene som er kommet, og som i første rekke har sikret likviditet i bedriftene og at arbeidstagere i permisjon sikres inntekt.

Det kommer flere krisepakker, og nå mener den mektige forbundslederen at det må tenkes offensivt.

Sats på både ny og gammel industri

På kort sikt mener Eggum at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett bør legge penger på bordet for de to fullskala prosjektene for CO2-rensing. Det vil si avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo og Norcems anlegg i Brevik.

Han viser til at dette kan være en måte den norske staten kan være med på å åpne et umodent marked. Det finnes ikke noe fullskala anlegg for rensing og deponering av CO2, slik som planlegges her.

– Dette kan starte et nytt industrieventyr for Norge, sier han.

Ber Bru skjære igjennom krangel

– Og så må oljeminister Tina Bru skjære igjennom og avgjøre striden mellom Aker BP og Equinor for konsept for oljefeltet Noaka. Dette vil på kort sikt kunne sikre jobber for leverandørindustrien, men de har kranglet om dette i lang tid, sier han.

Krangelen mellom de to selskapene har pågått i mer enn et år.

Det er antatt at Noaka inneholder 700 millioner fat utvinnbar olje som med dagens lave oljepris er verdt mer enn 200 milliarder kroner. En utbygging vil gi jobber når de nåværende store prosjektene på sokkelen avsluttes i løpet av neste år.

I tillegg peker Eggum på at dette feltet vil gi skatteinntekter til staten som betaler de regningene koronaviruset skaper.

Han nevner havvind som et annet felt der «Norge kan brøyte seg frem», som han formulerer det. Nemlig skape seg nye industrier som er fremtidsrettet.

Bruke permitteringene aktivt

Men Eggum vil også sette permitterte på skolebenken.

– Den norske staten bør invitere partene inn i et samarbeid for å bruke permitteringsperioden aktivt, selvsagt uten å skape smittefare. Men vi bør sørge for opplæring i permisjonstiden. Det gjelder bruk av digitalisert verktøy, forberede oss på det grønne skiftet. Konkurransen blir tøff når vi kommer ut av denne krisen, sier forbundslederen.

Eggum viser til at Norges konkurrenter gjør dette allerede. Tyskland har signalisert at de setter i gang bransjeprogrammer.

– Vi skal ikke bare permittere, men også undervise. Jeg håper at staten ser disse mulighetene, sier Eggum.

Han mener at er det noen som har de finansielle musklene til å sette i gang et slikt program, så er det staten.

– Ser du for deg at staten går inn på eiersiden i kriserammede bedrifter?

– Det er tidlig å si noe om. Staten reddet i sin tid banknæringen. Vi vet ennå ikke hvor galt dette kan gå, men vi er avhengig av all kritisk infrastruktur, sier han.