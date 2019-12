Tina Bru åpner for å bli Høyre-nestleder

I dette intervjuet med Aftenposten avslører Høyre-profilen Tina Bru at hun er åpen for å bli ny nestleder i Høyre – dersom hun blir spurt av valgkomiteen.

Nylig annonserte Bru, som representerer Rogaland på Stortinget og sitter i Høyre-ledelsen som leder for partiets kvinneforum, at hun skal være med på å starte opp kafeen Kids & Kaffe på Kilden Kjøpesenter i Stavanger.

Bru fikk en sønn under KrF-dramaet i fjor høst, og har siden kommunevalgkampen vært tilbake på Stortinget fra mammapermisjon.

Torsdag ble det klart at hun takker nei til gjenvalg som leder for Høyres Kvinneforum, mens samfylkingen Bent Høie takker for seg som 2. nestleder.

Samtidig har 1. nestleder Jan Tore Sanner meddelt valgkomiteen at han ønsker gjenvalg. Det er også for lengst klart at Høyre-leder og statsminister Erna Solberg ønsker en ny periode.

Hele Høyres ledelse er på valg neste år, på landsmøtet i mars.

Bøe, Torstein / NTB scanpix

På spørsmål fra Aftenposten om hun gir seg som leder for Høyres Kvinneforum for å vie seg helt og holdent til kafédriften eller om hun er klar for andre oppgaver i Høyre-ledelsen, svarer hun først «#kafelife» i en SMS.

– Nei da. Jeg har svart komiteen at jeg stiller meg til disposisjon for eventuelle andre oppgaver, men synes tiden var inne for å gi noen andre muligheten til å lede kvinneforum etter fire veldig fine og spennende år.

– Kan du tenke deg rollen som nestleder?

– Det er som kjent flere verv som skal bekles, og jeg har som sagt til komiteen at jeg stiller meg til disposisjon for fortsatt verv i partiet, så får valgkomiteen gjøre sine vurderinger.

Bru sitter i Stortingets energi- og miljøkomité, og er partiets energi- og miljøpolitiske talsperson. Fra denne posisjonen kombinerer hun rollen som en slags ambassadør for oljenæringen med rollen som en klimaprofil i Høyre. Nylig tok hun til orde for at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel må bli utslippsfri innen 2035.

Leder for Høyres valgkomité, tidligere Kristiansand-ordfører Harald Furre, bekreftet overfor Nettavisen torsdag at Bru er aktuell som ny nestleder.

– Jada, Tina Bru er en av Høyres mange dyktige politikere og står på listen. Nå velger hun å trekke seg som kvinnepolitisk leder, men stiller seg til disposisjon for andre verv, og det er vi veldig glade for, sa han til avisen.

– Kan ikke være to menn fra Bærum i ledelsen

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Henrik Asheim, nevnes av flere som et mulig lederemne i Høyre i fremtiden. Han avviser imidlertid at han er kandidat til å bli nestleder i Høyre nå.

Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er ikke aktuelt, rett og slett fordi Jan Tore fortsetter som nestleder. Høyre kan ikke ha to menn fra Bærum i ledertrioen. Og jeg støtter at Jan Tore gjenvelges som nestleder, sier Asheim som også leder finanskomiteen på Stortinget.

Som Aftenposten skrev torsdag så er det ikke alle i Høyre som er begeistret for at Sanner, som har vært nestleder siden 2004, skal gjenvelges på landsmøtet neste år.

Høyres valgkomité har bl.a. fått konkret innspill om å vrake Sanner i form av et brev fra en person i Høyres sentralstyre.

Samtidig har Sanner utvilsomt også bred støtte i Høyre. Flere Høyre-kilder er klare på at hvis Sanner ønsker gjenvalg, ja, så blir han ganske sikkert gjenvalgt for to nye år, frem til 2022.

Blir det kun skifte av én nestleder i Høyre, er det mange i Høyre som mener Tina Bru er en god kandidat.

– Når Tina nå går av som leder for Høyres kvinneforum håper jeg partiet finner andre posisjoner for henne i ledelsen av partiet. Tina er en politiker som har særlig stor kunnskap om klima- og energipolitikk og bidrar til å brede ut Høyres profil og politikk, sier Asheim.

– Bru vil bli en fremragende nestleder

Høyres fylkesleder i Rogaland, Elin Schanche, mener Bru vil bli en fremragende nestleder.

– Hun er helstøpt politiker som samtidig er tøff og modig. Hun tenker utradisjonelt og våger å utfordre Høyre på nye løsninger som driver politikken videre.

Hun sier Bru er av dem som kan mest om klimapolitikk i Høyre.

– Vi må greie å tenke «klima» og «næring» samtidig. Der kan Tina bli veldig viktig, sier hun.

Statsrådene Torbjørn Røe Isaksen (næringsminister) og Ine Marie Eriksen Søreide (utenriksminister) nevnes hyppig som mulige lederkandidater i Høyre den dagen Erna Solberg gir seg. De vil være hyperaktuelle som nye nestledere nå – dersom de aktivt ønsker det.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Det lyktes ikke Aftenposten å få en kommentar fra hverken Isaksen eller Søreide fredag.

Men samtidig peker flere Høyre-kilder på at valg av nestleder(e) i Høyre ikke dreier seg om trone-rekkefølgen etter partileder Erna Solberg.

– Den som skal etterfølge Erna trenger overhodet ikke å ha vært nestleder, som en sentral Høyre-kilde sier det.