Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti varsler ny innstilling fredag ettermiddag

Ledervalget vil foregå som planlagt lørdag: – Men sannsynligvis med navneendringer, sier fylkessekretær Jan Thore Martinsen til NTB.

Mandag ble Trond Giske enstemmig innstilt som ny leder av Trøndelag Ap. Det har skapt sterke reaksjoner. Dan P. Neegaard

28. aug. 2020 09:30 Sist oppdatert nå nettopp

Etter voldsom debatt rundt Trøndelag Arbeiderpartis nominasjon av Trond Giske som ny leder, vil valgkomiteen komme med en ny innstilling fredag ettermiddag. Det bekrefter valgomiteens leder, Arild Grande, i en SMS til NTB.

«Jeg kan dessverre ikke snakke med dere før vi er i havn med en ny innstilling. Håper på forståelse for dette,» skriver Grande i en SMS til NTB.

Ledervalget skal holdes som planlagt lørdag, forteller fylkessekretær Jan Thore Martinsen til NTB.

– Av naturlige årsaker tar vi ut et par av innledningene som var planlagt. Så prøver vi å kjøre som planlagt ellers. Det blir vedtatt politiske saker, og det skal avholdes valg av nytt styre, sier han.

Fylkessekretæren bekrefter at ledervalget ikke blir utsatt.

– Det vil gå som planlagt i morgen. Men sannsynligvis med navneendringer.

Fakta Varslersakene i Ap Trond Giske trakk seg som nestleder og finanspolitisk talsperson i Ap 7. januar 2018 etter flere varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Arbeiderpartiet konkluderte 25. januar 2018 med at det i flere av de varslede tilfellene har vært brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering. Trond Giske har beklaget sin egen oppførsel, men han bestrider påstandene om seksuell trakassering. Vis mer

Utfordrer fra Snåsa

Tone Våg, tidligere ordfører i Snåsa, er løftet frem som et mulig alternativ til Giske. Hun fastholder kandidaturet sitt, ifølge NTB.

Til Aftenposten sier hun at hun håper at valgkomiteen nå vil legge vekt på kommunepartienes innspill til en ny lederkandidat.

– Det er det som er demokratiet, sier Våg.

Nå avventer hun og ser hva valgkomiteen finner ut i ettermiddag.

– Jeg føler at folk støtter meg, men det er nok flere som blir støttet også. Så det har nok ikke så stor praktisk betydning akkurat nå. Mange er engasjert, og det er bra, sier Våg.

– Noen må stille seg til disposisjon for valgkomiteen. Vi er jo nødt til å ha et nytt styre, sier hun til NTB.

Nye historier kom frem torsdag

Torsdag ble svært dramatisk for Arbeiderpartiet. Etter flere dager med reaksjoner etter nominasjonen av Trond Giske som fylkesleder for Trøndelag Ap, delte 29 år gamle Sandra Skillingsås sine personlige erfaringer med den tidligere Ap-nestlederen. Hun ble enstemmig innstilt som styremedlem i Trøndelag Ap, og regnes å være i Giskes innerste krets.

Kort tid etter det trakk Trøndelag AUF sin støtte til Giskes nominasjon. Så kalte valgkomiteen i Trøndelag Ap inn til et krisemøte. Sent torsdag kveld bekreftet Trøndelag Ap nåværende leder, Per Olav Hopsø, at innstillingen av Giske ikke lenger gjelder. Årsaken er at innstillingen ikke lenger var enstemmig etter at AUF trakk sin støtte.

– Vi har nå hatt møte i arbeidsutvalget og lederen i valgkomiteen har informert oss om at innstilling ikke lenger er gjeldende. Derfor har vi i AU besluttet at valgkomiteen må jobbe videre og komme med en ny liste til årsmøtet på lørdag, sier han til Adresseavisen.

Torsdag gikk nærmere 100 Ap-politikere, inkludert flere stortingspolitikere, ut i VG med et opprop mot innstillingen av Giske som ny fylkesleder i det store fylkeslaget.

Nåværende leder i Trøndelag Ap, Per Olav Hopsø. Ned Alley / NTB scanpix

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel. Torsdag kveld gikk han hardt ut mot medieomtalen rundt ham de siste dagene, og sa at han har forståelse for om Trøndelag Ap velger en annen leder enn ham.

Siden nominasjonen av Giske kom mandag, har minst 143 medlemmer av Arbeiderpartiet meldt seg ut. Samtidig har 47 personer meldt seg inn. De tallene gjaldt torsdag formiddag og kan være endret nå.