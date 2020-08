KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges Bank

KrF støtter kritikken representantskapet har kommet med i ansettelsen av ny oljefondssjef, men mener hovedstyret i Norges Bank må finne en løsning.

NTB

Nå nettopp

– Stortingets oppgave er å ta stilling til brevet vi har fått fra representantskapet i Norges Bank, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

– Vi mener representantskapets har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, fortsetter han.

