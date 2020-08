NRK: Tidligere AUF-leder i Trondheim til angrep på Giske

Sier alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren sin til årsmøte i Trøndelag Ap.

Trond Giske blir innstilt som fylkesleder i Trøndelag Ap. Dan P. Neegaard

27. aug. 2020 08:43 Sist oppdatert 9 minutter siden

I NRKs Politisk kvarter torsdag morgen gikk Ellen Reitan igjen kraftig i strupen på Trond Giske og det hun mener er en ukultur i Trøndelag Ap. Giske er innstilt som fylkesleder i Trøndelag Ap før helgens årsmøte, noe som har vakt sterke reaksjoner.

– Alle foreldre bør tenke seg om to ganger før de sender datteren til årsmøte i Trøndelag Ap, sier hun i radiosendingen.

Skriver om flere år med ukultur

Hun gikk tidligere denne uken ut med egne erfaringer om ukultur og uheldige hendelser i partiet over flere år, i et innlegg på Trønderdebatt.

– Det er en kultur der unge damer og jenter må beskyttes mot menn med tillitsverv. Det er en kultur der alt foregår på premissene til dem som misbrukers egen makt og posisjon, og en kultur der du er ferdig hvis du sier fra, sier Reitan til NRK.

– Nå roper jeg varsku om en gjennomsyrende kultur det må ryddes opp i. Den jobben må gjøres av en annen en mannen som måtte gå av som nestleder nasjonalt, fordi han ble funnet skyldig i seksuell trakassering, sier Reitan.

Også Jon Reidar Øyan, lederen av homonettverket i Ap, reagerer på innstillingen av Giske til fylkesleder. Han skriver i et innlegg på Facebook at Ap mister troverdighet på grunn av «en mann som gang på gang viser at han setter seg selv først».

– Jeg kommer aldri til å ha tillit til ham igjen, skriver han i innlegget.

Giske har ikke svart på NRKs henvendelser om å delta i Politisk kvarter. Arbeiderpartiet konkluderte i 2018 med at Giske, som da var nestleder, hadde brutt partiets regler mot seksuell trakassering etter en rekke varslingssaker. Giske selv har hele tiden benektet at han har trakassert noen seksuelt.