Nå er møtet i landsstyret i gang.

– Vi er ikke der nå at vi er i en krise, sa parlamentarisk leder Hans Andreas Limi på vei inn til landsstyremøtet. Gruppemøtet han nettopp hadde forlatt, omtalte han som «helt ordinært».

Flere Frp-politikere har gått inn i møtet uten en annen kommentar enn at det blir et spennende møte.

Både han og stortingsrepresentant Roy Steffensen la vekt på bompenge-gjennomslagene Frp allerede har fått i Granavolden-erklæringen.

Avviser endringer i revidert budsjett

Da Limi ble spurt om hva han forventer å få ut av landsstyremøtet og om det kan bli en konsensus, svarer han at møtet først og fremst er for å informere om arbeidet som pågår og få tilbakemelding på hva fylkeslederne ønsker.

– Har ledelsen en plan om å holde Frp i regjering også etter denne bompengestriden?

– Vi er nok ikke der at det er spørsmålet akkurat nå. Det er en orientering til landsstyret om hvordan vi skal gå videre for å få gjort noe konkret med bompengenivået. Det er det viktigste for oss akkurat nå, sier Limi.

Rett før møtet kom tidligere partileder Carl I. Hagen med et forslag om å sette et tak på bompenger til 15.000 kroner i året. Limi avviser at det er en diskusjon om revidert budsjett nå.

– Det får stå for hans regning. Vi har et revidert budsjett som vi også har hatt til behandling i stortingsgruppen, med noen endringer vi har fått gjennom som alle de fire partiene er enige om.

Det ekstraordinære landsstyremøtet startet på partiets hovedkontor klokken 16.00.

Jan Tomas Espedal/Aftenposten

Har truet med å gå ut av regjering

Før gruppemøtet ville ikke stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde utelukke at partiet skal forlate regjeringen.

– Om vi hadde gått ut av regjering på denne saken, hadde vi vist at vi mener alvor. Og da tror jeg at vi ville ha hentet tilbake mange av de stemmene som vi har mistet til bompengepartiet, sa Tybring-Gjedde til NRK.

På vei inn til landsstyremøtet, omringet av journalister, gjentok han at det må betydelig gjennomslag til for at han fortsatt vil støtte regjeringsdeltagelse.

– For min del vil jeg at vi skal slette bompengegjelden på 100 milliarder kroner, og se om vi kan håndtere de veiprosjektene som ligger til behandling i Stortinget på en annen måte enn bompenger, sier Tybring-Gjedde.

Han beskriver situasjonen som «katastrofal».

– I byene er situasjonen katastrofal. Vi mister stemmer i øst og vest, og må gjøre noe med det.

Jan Tomas Espedal/Aftenposten

Fylkesopprør

Bompengeprotestene og lave tall på meningsmålinger har ført til krav om handling fra flere i Frp. Flere fylkestopper har tatt til orde for at partiet bør gå ut av regjering dersom de ikke får en stor bompengeseier. I Aftenposten og NRKs ferske meningsmåling er Frp nå mindre enn MDG.

– Hvis vi bare blir ignorert og neglisjert, tenker jeg at nok er nok. Motstanden mot bompenger er det viktigste vi må ha gjennomslag for, så får andre partier stå for det de mener. Men vi skal ikke bli ilagt noen standpunkter vi ikke har, sa fylkesleder Johan Aas i Frp Innlandet til Aftenposten tidligere denne uken.

Men regjeringspartner Venstre og statsminister Erna Solberg (H) har gitt uttrykk for at det er uaktuelt for dem å endre regjeringsplattformen, som også ble enstemmig vedtatt av landsstyret i Frp.

Flere kommuner sier nei

Oppmerksomheten rundt bompengespørsmålet er vokst i takt med oppslutningen til det nye partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

På en meningsmåling utført av Respons analyse for BT og VG i mai var FNB Bergens største parti. Frp var nærmest utradert med bare 2,7 prosent.

På landsmøtet til Frp fikk Carl I. Hagen vedtatt et forslag om å bruke opptil 100 milliarder kroner på å betale ned gjelden til bompengeselskapene, til tross for at nestleder Sylvi Listhaug og partileder Siv Jensen advarte mot dette.

Motstanden mot bompenger har fått konsekvenser flere steder i landet. I Nedre Eiker og Arendal er såkalte bypakker – altså en pakke av ulike samferdselsprosjekter som skulle finansieres blant annet med bompenger nedstemt av politikerne lokalt.

Samme dag som Frps krisemøte skulle transportkomiteen på Stortinget stemt over to veiprosjekter i Telemark og Trøndelag, som skulle delfinansieres med bompenger.

Behandlingen av saken ble utsatt, til kritikk fra opposisjonen.