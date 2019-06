Først skal stortingsgruppen møtes i sitt ukentlige gruppemøte. Siv Jensen smatt forbi pressen på vei inn til gruppemøtet som startet 14.30, uten å gi en kommentar eller svar på spørsmål.

Det ekstraordinære landsstyremøtet starter på partiets hovedkontor kl. 16.00. Der skal partileder Siv Jensen informere om hva som gjøres for å håndtere protestene mot bompenger flere steder i landet.

I Aftenposten og NRKs ferske meningsmåling er Frp nå mindre enn MDG.

Jan Tomas Espedal

Har truet med å gå ut av regjering

Bompengeprotestene og lave tall på meningsmålinger har ført til krav om handling fra flere i Frp. Flere fylkestopper har tatt til orde for at partiet bør gå ut av regjering dersom de ikke får en stor bompengeseier.

– Hvis vi bare blir ignorert og neglisjert, tenker jeg at nok er nok. Motstanden mot bompenger er det viktigste vi må ha gjennomslag for, så får andre partier stå for det de mener. Men vi skal ikke bli ilagt noen standpunkter vi ikke har, sa fylkesleder Johan Aas i Frp Innlandet til Aftenposten tidligere denne uken.

Rett før møtet kom tidligere partileder Carl I. Hagen med et forslag om å sette et tak på bompenger til 15.000 kroner i året.

Men regjeringspartner Venstre og statsminister Erna Solberg (H) har gitt uttrykk for at det er uaktuelt for dem å endre regjerings-plattformen, som også ble enstemmig vedtatt av landsstyret i Frp.

Flere kommuner sier nei

Oppmerksomheten rundt bompengespørsmålet er vokst i takt med oppslutningen til det nye partiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB).

På en meningsmåling utført av Respons analyse for BT og VG i mai var FNB Bergens største parti. Frp var nærmest utradert med bare 2,7 prosent.

På landsmøtet til Frp fikk Carl I. Hagen vedtatt et forslag om å bruke opptil 100 milliarder kroner på å betale ned gjelden til bompengeselskapene, til tross for at nestleder Sylvi Listhaug og partileder Siv Jensen advarte mot dette.

Motstanden mot bompenger har fått konsekvenser flere steder i landet. I Nedre Eiker og Arendal er såkalte bypakker - altså en pakke av ulike samferdselsprosjekter som skulle finansieres blant annet med bompenger nedstemt av politikerne lokalt.

Samme dag som Frps krisemøte skulle transportkomiteen på Stortinget stemt over to veiprosjekter i Telemark og Trøndelag, som skulle delfinansieres med bompenger.

Behandlingen av saken ble utsatt, til kritikk fra opposisjonen.