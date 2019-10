I morgen møter hun 350 partifeller hvorav flere vil kaste henne som partileder.

– Men det er ikke så ille når du skjønner hvorfor folk er irritert. Hadde jeg ikke skjønt hva frustrasjonen gikk ut på, ville det vært vanskeligere, sier hun med henvisning til valgresultatet som endte under sperregrensen.

Venstres landskonferanse skal i helgen oppsummere valget og diskutere strategien fremover. Vegg-i-vegg starter valgkomiteen arbeidet med å legge en ny lederkabal.

Alt tyder dermed på en intens helg med valgkamp, posisjonering og innslag av renkespill. Ikke minst fordi flere lag vil vrake Skei Grande.

Under Grandes ledelse fra 2010 gikk Venstre først frem til 6,3 og 5,2 prosent oppslutning i 2011 og 2013. Ved de tre siste valgene i 2015, 2017 og 2019 har partiet imidlertid gått tilbake. Under høstens kommunevalg endte partiet på 3,9 prosent, altså under sperregrensen for stortingsvalg.

Over frokosten på den lokale kaffebaren i Gamlebyen, forteller Skei Grande hvorfor hun likevel er rette person til å gjenopplive Venstre.

– Jeg vet hvor viktig det er å bygge et lag. Jeg tror jeg kan være med på å samle laget. Det er ikke sånn at én person alene kan klare å snu et dårlig valgresultat til et godt.

Åpner for samarbeid med MDG

– Vi må få inn lagfølelsen igjen. Jeg vet hvor mye jobb det er å gjøre for dette har jeg vært med på før. Og så vet jeg hvordan vi skal klare å bygge politikk fremover som når frem til flere, sier hun.

Venstres lederdebatt vil antagelig også lede til en diskusjon om valg av politiske partnere.

Grande sier at hun primært ønsker gjenvalg av dagens regjering. Samtidig åpner hun for at spesielt MDGs vekst kan føre til en ny koalisjon av Venstre, MDG, KrF og Høyre.

– Det skjer interessante endringer i det politiske landskapet som gjør det vanskelig å forutse hva som skal skje om to år. Vi ser mer fragmentering og at de store styringspartiene går nedover. Den grønne, liberale bølgen som vestlige demokratier opplever nå, kan også skje her.

– Åpner du for nye regjeringsalternativ?

– Jeg håper vi klarer å få regjeringsalternativet mer «på track» enn vi er nå. Vi trenger en restart og å finne tilbake til entusiasmen.

– Men det er soleklart at hvis vi ser mer fragmentering i norsk politikk, så mener jeg at potensialet til Venstre er mye større enn det vi klarer å utløse. Da må man kanskje ha bredere og annerledes samarbeidskonstellasjoner. Da tenker jeg mot sentrum.

– Jeg er lei for at MDG sa nei til et samarbeid med oss i Oslo. Det hadde vært en fin måte å teste ut hvordan vi kan bikke politikken mer mot sentrum. De fikk tilbud om å lage et mindretallsbyråd i sentrum. Det lovet Høyre å støtte, men MDG valgte likevel å gå med Ap, sier hun.

Fare for strøm av blod og tårer

Presset mot Grande har vokst gjennom uken: Unge Venstre og Venstrekvinnene vil ha Sveinung Rotevatn (32) som ny leder. Troms og Finnmark ønsker Abid Raja som leder. Flere lag krever «fornyelse» i ledelsen.

Svaret fra den øvrige ledelsen og sentralstyret er at ingen trekker seg, men stiller seg til disposisjon. Beskjeden er ikke egnet til å holde debatten bak lukkede dører i valgkomiteen, men en oppskrift på maktkamp og strøm av blod og tårer.

– Hvorfor er du rette lederkandidat nok en gang?

– Fordi jeg kjenner organisasjonen veldig godt. Det gror i Venstre med masse flotte kandidater som vil stille til valg. Det blir nå fremstilt som et problem. Det er det ikke.

– Det hadde vært et mye større utfordring for Venstre om vi hadde et sentralstyre som sprang fra jobben, eller kandidater som ikke hadde lyst til å jobbe for Venstre.

– Har tilbakegangen gjort deg mer skikket?

– Jeg er også den første partileder i nyere tid som har klart å bringe partiet over sperregrensen i to valg etter hverandre. Jeg har både erfaringer fra ting som går bra og ting som går dårlig.

– Ser du behov for fornyelse?

– Jeg ser ikke behov for at jeg skal delta i den debatten, svarer hun.

– Handler om folk og ikke reformer

Helgens politiske budskap er å «restarte» arbeidet i statsrådskontorene.

– Vi trenger en restart på regjeringsprosjektet som må handle mer om folk enn om reformer. Og vi trenger å styrke Venstre. Finne tilbake til røttene til Venstre som handler om å bygge samfunnet nedenfra.

– Vi har også vært altfor dårlig til å forklare reformene, som kommune- og politireformen, ut fra enkeltmenneskers perspektiv. Vi har vært gode til å forklare samfunnets og statens behov for reformer, men dårlige til å forklare borgernes behov for reformer, erkjenner hun.

– Lettere å restarte hvis Frp forlater regjeringen?

– Vi hadde entusiasmen på Jeløya, så jeg tror at vi kan ikke holde på å gjøre hverandre små og tråkke på hverandres ømme tær.

Og listen over feilgrep og mislykket profilering, stopper ikke der:

– Vi har ikke klart å nå frem med våre løsninger på klima og miljø sammen med næringslivet. Og vi har vært altfor dårlig til å fokusere på den sosiale profilen til Venstre.

– Abid Raja kommer til å ha en viktig plass

– Hvilken rolle ser du for deg at Abid Raja skal få i den nye Venstre-ledelsen?

– Jeg skal ikke begynne å fordele de jobbene. Men Abid har og kommer til å ha en viktig plass fremover.

– Aksepterer du ham som nestleder?

– Det er ikke partilederen som velger nestleder.

– Har du vurdert å kaste kortene og ta ansvar for valgnederlaget?

– Akkurat nå føles det ikke som at det å ta ansvar er å kaste kortene. Jeg tror at nå trenger Venstre virkelig noen som kjenner hele partiet. Som kan samle og bygge opp nye kandidater.

– Tåler Venstre et halvt år med ledestrid?

– Jeg håper litt av trøkket har kommet ut, at valgkomiteen får litt ro og at vi kan kjøre en god prosess helt frem til landsmøtet.

– Hva er ditt perspektiv på din politiske fremtid?

– Jeg går ikke rundt og tror jeg varer evig. Men jeg lager ikke noen merkelapp med «Går ut på dato» heller, ler hun.

Fakta: Venstres valgkomité Valgkomiteen ble valgt på Venstres landsmøte 2019.

Valgkomiteen skal fremme innstilling på følgende tillitsverv: Sentralstyre (herunder ledelse) og direktevalgte landsstyremedlemmer.

Venstres valgkomité skal levere sin innstilling 6. mars, i forkant av Venstres landsmøte 17.–19. april 2020.

Medlemmer: Per A. Thorbjørnsen (leder), Irene Dahl (nestleder, Troms og Finnmark), Sjur Skjævesland (Innlandet), Eva Kvelland (Agder), Arjo van Genderen (Viken), Gunn Berit Gjerde (Møre og Romsdal), Espen Ophaug (Oslo), Sondre Hansmark Persen (Norges Unge Venstre) og Astrid Hårstad Knutsen (Norges Venstrekvinnelag)



