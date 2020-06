Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

Den tidligere polititoppen ble fredag dømt til fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj. Med avgjørelsen i Borgarting lagmannsrett er skyldspørsmålet endelig avgjort.

– Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig. Jensen har misbrukt tilliten han er gitt av samfunnet, og det er svært bekymringsfullt at dette kunne skje. Tilliten til politiet er stort sett høy i Norge, og slik skal det fortsette å være, sier Vågslid til NTB.

Derfor ber hun om en ekstern gransking av Oslo politidistrikt med utgangspunkt i dommen og det som har kommet frem i rettssaken.

– Jeg er glad for at Oslo politidistrikt på eget initiativ har tatt grep for å skjerpe sine egne rutiner, sine etterforskningsmetoder og interne kultur. Men alle vil uansett være tjent med en ekstern gjennomgang av denne saken, som ikke bare angår Oslo politidistrikt, men i bunn og grunn om tilliten til politiet og deres samfunnsoppdrag, sier Lene Vågslid.