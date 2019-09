Lan Marie Berg i seierstale til MDGs valgvake: «Vi elsker bomringen!»

Lan Marie Berg gikk på scenen på MDGs valgvake til stor jubel like etter klokken 22.

– 16 prosent er helt spinnvilt! sier Berg.

– Så langt ser det også ut til at bystyret har flertall, og det betyr at vi er blitt gjenvalgt, sier hun.

Salen bryter ut i trampeklapp og roper «fire nye år» før Lan ropte til salen: «Vi elsker bomringen!»

Foreløpig opptalte stemmer fra Oslo-valget viser at Miljøpartiet De Grønne går markant frem og kan sikre byrådsmakten i Oslo, selv om samarbeidspartner i Ap gjør et historisk dårlig valg.

Prognosene viser at partiet også gjør et kraftig hopp i hele landet.

– Hvis dette blir resultatet, kommer vi til å juble fryktelig lenge over det, det er det ingen tvil om. Det er et fantastisk resultat og betyr et endelig gjennomslag for Miljøpartiet De Grønne, hvis det er her vi lander, sier Arild Hermstad, nasjonal talsperson i MDG, til Aftenposten.

Dan P. Neegaard

– Nytt politisk budskap

Han var tydelig lettet etter å ha fått de første valgresultatene mandag kveld. På MDGs valgvake i Oslo sto jubelen og grønne vimpler i taket da de første resultatene var klare.

Hermstad tror den økte oppslutningen skyldes at partiet har turt å være upopulære.

– Det viktigste er at vi har et helt nytt politisk budskap, og at veldig mange ser at de andre partiene ikke leverer på miljø. De snakker om det, men de tør ikke å gjennomføre det, sier han.

– Vi tør å gjennomføre det. Vi har tålt å være vanvittig upopulære og har likevel stått fast på politikken vår.

MDG har tidligere i valgkampen erklært at de ønsker seg finansbyråden i Oslo dersom de skulle få et sterkt valgresultat. Nasjonal talsperson Une Bastholm sier at det er for tidlig nå å snakke om krav.

– Vi har sagt at vi går til valg på Raymond Johansen som byrådsleder fordi vi har fått store gjennomslag for mennesker og miljø i det rødgrønne byrådet, sier hun.

Dan P. Neegaard

Fikk pris for valgkampen

MDG startet valgdagen med å motta medienettstedet Kampanjes pris for årets beste valgkamp.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at «MDG fremstår som tydelige, troverdige og lite vinglete», det i en valgkamp som tidvis har vært kaotisk.

For der andre partier har slitt med å kommunisere hvordan de skal nå klimamål og samtidig møte sinte bilisters krav, har MDG brølt for klimaet.

Klar for fest

Med det har partiet har truffet en ung, klimabevisst gruppe velgere.

Hermstad sier at resultatet gjør at MDG vil kunne gjennomføre radikal miljøpolitikk i langt flere byer og kommuner enn i dag.

– Vi kommer til å bruke den forhandlingsmakten vi får til å sørge for at flere lokalsamfunn får en skikkelig miljøpolitikk, sånn at vi opplever at barna våre og de som er opptatt av miljø, kan se at det går faktisk an å gjøre noe med problemene, sier Hermstad.

– Det er spesielt to grupper som skjelver litt ekstra i buksene i kveld. Det er oljelobbyen, som innser at tiden der de tjener penger på å ødelegge fremtiden vår, snart er forbi. Og det er utdaterte politiledere som har sovet i timen i mange år, sier Lan Marie Berg til partiets valgvake.

Kraftig frem i skolevalget

I årets skolevalg var partiet sammen med Venstre den store vinneren. MDG gikk fra en oppslutning på 6,8 prosent i 2017 til 10,8 prosent på landsbasis. I Oslo var oppslutningen på 16 prosent.

I Oslo fikk MDG sitt første resultat over 1 prosent i 2011. Da fikk partiet 2,5 prosent av stemmene.

Fire år senere, i 2015, var oppslutningen mer enn tredoblet, til 8,1.

Nasjonalt er 4,2 prosent fra 2017 beste resultat.