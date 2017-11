Meyer fikk beskjeden torsdag morgen

Torsdag morgen klokken 09.00 hadde SSB-sjef Christine Meyer møte med to toppembetsmenn i Finansdepartementet.

Der ble hun meddelt at hun ikke hadde finansministerens tillit.

Bakgrunnen var at hun etter Siv Jensens vurdering ikke hadde fulgt opp signalene hun hadde fått underveis i arbeidet med å omorganisere SSBs forskningsavdeling.

Det betyr at hun hadde hatt nøyaktig døgn å tenke seg om før hun skulle møte finansministeren klokken 09.00 fredag morgen.

Da hadde hun med seg advokat Dag Steinfeldt, noe som gjorde at det ikke ble noe av møtet med Jensen. Finansministeren godtok ikke at ekstern person skulle være med.

Meyer begrunnet dette med at det hadde stått i pressen at hun skulle trekke seg.

Advokat Steinfeldt sa etterpå at hvis fredagens møte var for å gi Meyer sparken, så hadde Meyer rett til å ha med seg en rådgiver. I den grad hun ble nektet det, så var det et lovbrudd av Jensen, hevdet advokaten

– Så Meyer er fremdeles SSB-sjef?

– Til de grader! ha en god dag! var svaret fra Steinfeldt til pressen.

Noen timer senere holdt Meyer allmøte i SSB der hun kom med skarp kritikk av Finansdepartementets styringssignaler underveis i omorganiseringen. Hun rettet kritikken mot en finansminister hun visste ikke hadde tillit til henne.

På pressekonferansen klokken 14.30 sa Jensen offentlig for første gang at hun ikke hadde tillit til Meyer.