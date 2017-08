Krf-profiler mer kritiske til Frp-samarbeid: – Det er så man nesten får vondt i magen

Temperaturen var svært høy da Knut Arild Hareide onsdag morgen møtte Sylvi Listhaug til debatt i Politisk Kvarter om norske verdier. Hareide beskyldte Sylvi Listhaug for å spre frykt om innvandrere og å komme med «blank løgn» om KrFs bistandspolitikk.

Listhaug svarte med å anklage Hareide for å «sleike imamer opp etter ryggen».

Mener Listhaug skyver KrF bort

Den opphetede tonen mellom Listhaug og KrF-lederen blir lagt godt merke til i Hareides parti.

– Det er helt klart at hun skyver KrF bort med sine måter å snakke på og sine usannheter hun kommer med om KrF blant annet i bistandspolitikken. Jeg kan ikke se at hun åpner noen dører for KrF, men det har vi sett hele perioden, sier fylkesleder Per Pedersen i Nordland KrF.

I en ringerunde Aftenposten har gjort etter debatten onsdag til KrFs 19 fylkesledere svarer over halvparten at de mener Frps innvandringsfokus i valgkampen har gjort det mindre fristende å samarbeide med partiet etter valget.

– Skal ikke omtale mennesker på den måten

– Definitivt, sier fylkesleder i Møre og Romsdal, Tore Johan Øvstebø.

– Det er kanskje særlig utspillet fra Listhaug der hun oppfordrer lærere til å angi familier som har reist tilbake til hjemlandet som provoserer, sier han.

Også fylkesleder i Troms, Jon Christian Anker, er klar på at Frps innvandringsfokus i valgkampen gjør samarbeid enda vanskeligere.

– De har en retorikk som vi reagerer på. De skal ikke omtale mennesker på den måten som de gjør. Det er blitt enda tydeligere etter at valgkampen startet, sier Anker.

Lurer du på hva du skal stemme? Prøv Aftenpostens valgomat her

En rekke Frp-utspill om innvandring

Innvandringsminister Sylvi Listhaug og partileder Siv Jensen har de siste ukene kommet med flere utspill som har provosert kraftig i KrF-leiren:

– Får nesten vondt i magen

Tor Kristiansen

Trude Brosvik, fylkesleder og førstekandidat for KrF i Sogn og Fjordane, er blant dem som reagerer sterkt på Frps innvandringsutspill og Sylvi Listhaugs retorikk.

– En kan stille spørsmål ved hvor lenge Erna ønsker å ha slike løse kanoner i regjering, sier Brosvik.

Hun mener Frp hele tiden velger å fokusere på negative sider ved innvandringen, selv om Listhaug også har ansvaret for å få til integreringstiltak som virker.

– Dette skaper en avstand. I innvandringspolitikken får Frp frem det råeste og styggeste i seg, så man nesten får vondt i magen.

Pedersen fra Nordland følger opp i samme stil:

– Jeg foretrekker hvem som helst foran Sylvi Listhaug. Slik jeg ser det er ikke det et alternativ for oss i det hele tatt at hun fortsetter.

Sylvi Listhaug og mannen tok et utradisjonelt valg da de fikk sitt tredje barn i vår: - Jeg bryr meg ikke om hva folk synes

Har sagt klart nei til regjeringssamarbeid

KrFs landsstyre har sagt klart nei til å sitte i regjering med Frp etter valget. Partiets førstevalg er en blågrønn regjering med Høyre og Venstre. Om dette ikke er mulig å få til, har KrF vedtatt at de «mest sannsynlig går i opposisjon».

Men døren lukkes ikke helt for andre alternativer – som å gå inn i et samarbeid med rødgrønn side eller fortsette som en form for støtteparti til dagens blåblå regjering.

Flere av dem som mener at de siste ukenes utspill fra Frp ikke endrer situasjonen, har for lenge siden bestemt seg for at et videre formalisert samarbeid med partiet i noen form er uaktuelt.

Delte meninger om Ap-samarbeid

Blant dem er Toril Kristiansen, fylkesleder i Oppland.

– Vi har sagt det ikke er aktuelt å sitte i regjering med dem, og i mitt hode utelukker vedtaket vårt også helt å fortsette med en samarbeidsavtale, sier hun.

Kristiansen er blant KrF-politikerne som vil holde døren åpen for et samarbeid med Arbeiderpartiet etter valget.

Brynjar Høidebraaten, fylkesleder i Østfold, synes et regjeringssamarbeid med Frp er enda mindre fristende nå enn det var før forrige valg.

Han mener likevel det kan være argumenter for at KrF gjennom sin samarbeidsavtale i Stortinget har gitt nyttige korrektiver til Høyre/Frp-regjeringen.

– Vi i Østfold KrF er veldig tydelige på at vi ønsker et ikke-sosialistisk regjeringsalternativ og at vi ikke ønsker samarbeid med venstresiden, sier Høidebraaten.