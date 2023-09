LO-toppene er høyt til værs. Gjør alt for å løfte Støre i innspurten.

ELVERUM (Aftenposten): LO-ledelsen går høyt til værs for å løfte Ap i valginnspurten. Hovedbudskapet er at «lønn og pensjon trues» hvis Høyre får makten i norske kommuner.

Opp, opp, opp. LO-leder Peggy Hessen Følsvik (t.v.) og Fagforbundets leder Mette Nord flyr høyt og lavt for å mobilisere Ap-velgere. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 17:04

Kortversjonen LO-ledelsen arbeider for å styrke Ap før valget. Hovedbudskapet er at lønn og pensjon kan bli truet hvis Høyre vinner lokale valg.

Topper reiser rundt Sør-Norge og møter medlemmer på forskjellige arbeidsplasser.

Norstat-undersøkelse viser at velgere mener Arbeiderpartiet har best politikk for eldreomsorg, sosial forskjeller og barne- og familiepolitikk. De gir mest tillit til Høyre på økonomi og arbeidsliv. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Denne uken tråler LO-toppene Sør-Norge rundt i den røde valgkamp-bussen.

Mens statsminister Jonas Gahr Støre sliter med habilitetsskandalene, møter de medlemmer på fabrikker, sykehjem og brannstasjoner.

– Det blir jo veldig spennende i viktige byer og kommuner. Det er litt mer «close» enn vi skulle ønsket oss. Nå er det bare å håpe at flest mulig stemmer. Og at de stemmer riktig, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Sammen med LOs to mektigste forbundsledere – Fagforbundets Mette Nord og Fellesforbundets Jørn Eggum – startet hun uken i Elverum, Moelv og Lillehammer.

Alle tre sitter også i Aps sentralstyre.

Fra morgen til kveld drikker de kaffe i pappkrus, ikler seg verneutstyr og lar brannbilen heise dem titalls meter opp i luften. Alt for å løfte Ap og statsminister Jonas Gahr Støre fra å gå på en historisk valgsmell.

Oppskriften på «nær-velger-turneen» er:

Snakke direkte med flest mulig medlemmer.

Minne om hva Støre-regjeringen har fått til.

True med konsekvensene hvis Høyre får makten.

– Dyrtiden overskygger det meste. Forhåpentlig kjenner folk på lommeboken at tiltakene virker, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum, Fagforbundets leder Mette Nord (t.v.) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Vis mer

– Advarsel om lavere lønn

I år er kampen mot privatisering av velferdstjenestene hovedsaken.

– Mine medlemmer skal velge arbeidsgiverne sine. Vi ser at Høyre går aktivt til valg på å konkurranseutsette arbeidsplassene deres. Det får konsekvenser for lønnsutviklingen. Vår jobb er å ivareta lønns- og arbeidsforholdene til medlemmene våre, sier Nord.

Hun sier at «lønn og pensjon trues hvis Høyre får flertall i mange kommuner».

– Hvor langt vil dere gå i å rekommunalisere sykehjem og eldreomsorgen?

– Å skille ut velferdstjenestene, splitte dem opp til ulike leverandører, vil gjøre tjenestene dårligere og vanskeligere å koordinere.

– De viktigste for oss er at det går vesentlig ut over lønn og pensjon. Det må folk være klar over. Vi skal ivareta og bygge opp tariffavtalene. Og vi ser at det er dårligere tariffavtaler hos private, sier Nord.

– Vi ser med jevne mellom at vi må fortsette storrengjøringen i arbeidslivet. Det sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. Fagforbundets leder Mette Nord (midten) og LO-leder Peggy Hessen Følsvik trekker i branndressene. Vis mer

– Ikke behov for private

– Ønsker dere at alle kommersielle skal kastes ut fra velferdssektoren?

– Vi vil at pengene skal gå til bevilget formål og ikke til overskudd til eierne. Privatisering gir ikke bedre tjenester. Det gir dårligere fagutvikling, dårligere lønn og dårligere pensjon, sier Nord som organiserer helsearbeidere.

– Svaret er altså ja: Du ser helst at alle kommersielle fjernes fra barnehager, sykehjem og eldreomsorgen?

– Jeg ser ikke behovet for dem. Fordi det er kommunene og det offentlige som skal betale. Og da bør de pengene som skal gå til velferd, brukes på velferd, svarer Nord.

LO-lederen støtter henne:

– Vi skal sørge for de eldre, ikke de kommersielle. Det handler om at vi skal bruke fellesskapets midler til best mulige tjenester for innbyggerne. Og ikke til at private skal berike seg.

– Så har jeg ikke noen prosentsats på hvor mange som skal kastes ut. Men velferden skal i størst mulig grad drives offentlig, sier Hessen Følsvik.

Hun mener det viktigste for å øke kvaliteten på tjenestene er faste, hele stillinger og ryddige lønns- og arbeidsvilkår.

Ikke best på økonomi og arbeidsliv

I august målte Norstat for Aftenposten hvilket parti velgerne synes er best på ulike saksområder. Ap har best politikk på eldreomsorg, sosial forskjeller og barne- og familiepolitikk.

Men Høyre har størst tillit på «Økonomi og arbeidsliv».

– Det svir for landets største arbeidstagerorganisasjon?

– Dyrtid, svarer Eggum kontant.

– Folk sliter med å betale renter på lånet, og matprisene går opp. Da er det naturlig. Særlig når du ser hva Erna Solberg og Høyre lover om ikke å øke kostnadene i kommunene.

– Det er en grunn til at mange av Fellesforbundets svarer at de er usikre på hva de skal stemme. Men de svarer ikke Høyre, sier han.

– Kanskje Industri- og næringspartiet (INp) frister mer i år?

– Det er et protestparti. Og et utgiftsparti. INp vil ikke ha nye inntekter. Vi skal ikke ha industri med vindkraft på land eller offshore, eller ta i bruk industrielle muligheter i det grønne skiftet.

– INp kan godt bli årets Bompengeparti. Det er nok også en reaksjon på MDGs politikk mange steder med bare bruk av pisk og ingen gulrot, sier Eggum.

Høyre: Snakker ned private

Hovedmotstanderen, Høyres nestleder Henrik Asheim, sier at LO fører en «voldsom partipolitisk valgkamp».

– De snakker ned det private og opp det offentlige. Summen av retorikken de bruker, som behovet for «storrengjøring», er ikke gjenkjennelig når ni av ti går fornøyde til jobben.

– Vi reagerer også på at LO er så tydelig på partipolitikken og hvilke kandidater man skal stemme på og ikke. Men LO må få drive valgkamp som de vil, sier Asheim.