Erna Solberg: Vil be ektemannen offentliggjøre oversikt over aksjehandler

Høyre-leder Erna Solberg sier hun vil be ektemannen Sindre Finnes lage en oversikt over sine aksjehandler under hennes tid som statsminter.

Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes. Vis mer

Publisert: 08.09.2023 15:19

Det kommer frem i en e-post fra Solberg til Aftenposten, og flere andre medier.

– Jeg kommer til å be Sindre lage en oversikt over hans aksjehandel i tiden jeg var statsminister, og om at han offentliggjør den når den er klar, heter det i e-posten.

– At Sindre har eid aksjer har vært kjent i alle år, og det har også politikeres ektefeller anledning til å gjøre. Det jeg har vært opptatt av, er at jeg må vite nok om hvilke selskaper Sindre eier aksjer i, til å kunne vurdere min habilitet eller be om ytterligere informasjon i tvilstilfeller, skriver Solberg videre.

Handlet aksjer

Det har den siste tiden blitt stilt spørsmål rundt hvor omfattende Sindre Finnes aksjehandel da Erna Solberg (H) var statsminister var.

Finnes har tidligere uttalt at han måtte redusere sin aktivitet i aksjemarkedet betydelig da Solberg var statsminister. Men denne uken avdekket E24 at Finnes handlet aksjer minst 22 ganger i Solbergs fire siste måneder som statsminister.

Ifølge E24 var flere av handlene på mer enn 100.000 kroner, og Finnes handlet ofte flere ganger i løpet av få dager.

Har ikke delt liste

I Aksjonærregisteret kan alle sjekke hvilke aksjer en person eier. Men dette viser bare hvilke aksjer de eier ved årsskiftet.

Det er altså mulighet for å drive omfattende aksjehandel ellers i året, uten at det vil vises i registeret.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har erkjent at aksjehandler gjort av hennes ektemann, Ola Flem, har gjort henne inhabil i flere saker.

I motsetning til Sindre Finnes, har Flem offentliggjort en liste over alle aksjetransaksjoner han har foretatt seg mens Huitfeldt har vært utenriksminister.

Frp og Venstre har bedt Finnes om å dele oversikten over sine aksjehandler med Stortigets kontrollkomité, ifølge DN.

Finnes har ikke svart Aftenposten på om han vil etterkomme ønsket.

Økokrim besluttet torsdag at de ikke vil åpne etterforskning mot Huitfeldt. Til DN opplyser de at de gjør fortløpende vurderinger om Finnes.

Høyre-leder Solberg har tidligere sagt at hun aldri har delt innsideinformasjon med ektemannen.

-Han har heller ikke agert på noe innsideinformasjon rundt dette. Det er relativt få kjøp som ble gjort i denne perioden, har Høyre-lederen uttalt til NRK.

– En usunn interesse for mine aksjer

Også i 2014 var aksjer et tema hos SMK. Det kommer frem i en e-post Aftenposten har fått tilgang til.

– NRK har de siste dagene vist urovekkende interesser for mine eierskap til aksjer, skrev Sindre Finnes til Heidi Heggnes, som den gangen var ekspedisjonssjef ved SMK på den tiden.

Finnes skriver deretter at han har solgt alle sine aksjer i en rekke selskaper for å «redusere muligheten for politisk spill». Det var snakk om følgende selskap:

Nordic Mining, Kongsberg Automotive, Scana Industrier, Avocet Mining, BIONOR, TTS Group, PhotoCure.

Han skriver til slutt at han og har varslet Sigbjørn Aanes om Nrks interesse. Aanes var på den tiden Solbergs statssekretær.

Også da var Finnes tilbakeholden med informasjon da NRK en uke publiserte en sak. Han ville ikke kommentere om han eide aksjer.