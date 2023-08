Storby-Ap ønsker å kunne øke eiendomsskatten

Ap-toppene i tre av Norges største byer vil ha muligheten til å kreve inn enda mer i eiendomsskatt fra boligeiere fremover.

Alle de Ap-ledede storbyene i Norge har kommunal eiendomsskatt. Nå ber de om handlingsrom til å kunne øke satsene. Her er Aps topper i Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim samlet i hovedstaden ved en tidligere anledning. Fra venstre: Kari Nessa Nordtun, Raymond Johansen og Rune Bakervik og Emil Raaen. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 05:32

Kortversjonen De Ap-ledede byene Oslo, Bergen og Trondheim støtter et forslag om å øke makstaket for hva kommuner kan kreve inn i eiendomsskatt.

Et utvalg foreslår å reversere en endring Solberg-regjeringen gjorde, og heve dagens tak fra fire promille av boligens verdi, tilbake til syv promille.

Byene sier støtten til forslaget er prinsipiell og handler om at kommunene i større grad skal kunne bestemme selv. Høyre krever svar fra Ap, om dette betyr at skatten skal opp de neste fire årene. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Storbyene i landet er blant kommunene som sender ut de største regningene for eiendomsskatt. Det er fordi summene er basert på boligens verdi.

Og de dyreste boligene ligger i de største byene.

Nå støtter de Ap-ledede storbyene Oslo, Bergen og Trondheim et forslag om å heve makstaket for hva kommunene kan ta inn i eiendomsskatt.

Det kommer frem i høringssvar fra byrådene i Oslo og Bergen samt formannskapet i Trondheim til rapporten fra Inntektssystemutvalget (NOU2022:10).

Selv om eiendomsskatten er en kommunal skatt, er det likevel strenge, nasjonale regler for hvor mye penger kommunene kan ta inn i eiendomsskatt. Dette er fastsatt av Stortinget.

I dag er det et makstak på 4 promille av boligens verdi, fratrukket et eventuelt bunnfradrag.

Utvalget foreslår å heve makstaket fra dagens 4 promille til 7 promille, slik det var tidligere.

Frp-seier tok ned satsene

Solberg-regjeringen senket i to omganger den maksimalt tillatte satsen på eiendomsskatt. Først fra 7 til 5 promille i 2019. Så fra 5 til 4 promille fra 2020.

Det førte til at over 100 kommuner fikk reduserte inntekter fra eiendomsskatt.

Reduksjonen var en av Frps store seire mens de satt i Solberg-regjeringen.

Nå kan altså satsene ble hevet igjen.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til forslaget, får Aftenposten opplyst.

I Hurdalsplattformen, som gjelder for inneværende periode, skriver regjeringen at den vil «videreføre maksimumssatsen for bolig, fritidseiendom og næringseiendom i eiendomsskatten på dagens nivå».

Fakta Slik svarer storbyene i høringsrunden Oslo: «Selv om nedtrappingen av skattesatsen fra 7 til 4 promille i praksis ikke har påvirket Oslo, som benytter en skattesats på 3 promille, støtter Oslo kommune utvalgets vurderinger om at den kommunale handlefriheten til å sette skattesats bør tilbakeføres. Eiendomsskatt er en av få muligheter kommunene har til å påvirke egne inntekter. Hensynet til lokaldemokratiet tilsier at kommunene bør ha et større handlingsrom til å fastsette eiendomsskatten.» Bergen: «Bergen støtter utvalgets forslag om at de senere års økte begrensninger i eiendomsskatteloven reverseres, og at skattesats for bolig og fritidsbolig føres tilbake til samme nivå̊ som i 2019, hvor satsene fulgte de generelle reglene i eiendomsskatteloven på mellom 2 og 7 promille, og uten en nasjonalt bestemt reduksjonsfaktor på eiendomsverdien. Eiendomsskatt er en viktig mulighet kommunen har til å påvirke egne inntekter, og Bergen mener at økt beskatningsfrihet innenfor eiendomsskatten derfor er nødvendig.» Trondheim: «Trondheim kommune mener eiendomsskatten er en av få muligheter kommunene har til å bestemme egne inntekter, og det er en skatt med god lokal forankring. For å styrke det lokale selvstyret bør kommunene få en større beskatningsfrihet over eiendomsskatten.» Vis mer

Asheim vil ha avklaring

Henrik Asheim, 1. nestleder i Høyre, mener det er urovekkende at Ap «ikke bare sier at de er uenig i Høyres løfte om ikke å øke det samlede skatte- og avgiftstrykket».

– Støre sier også at det er umulig. Nå må Arbeiderpartiet lokalt svare på hvor mye mer de ønsker at folk skal betale, sier Asheim.

1. nestleder i Høyre Henrik Asheim

Aps samarbeidspartier i Oslo, Rødt og SV, ønsker å øke eiendomsskatten fra dagens 3 promille i Oslo til dagens makstak på 4 promille.

– Vil SV og Rødt også presse på for å øke eiendomsskatten ytterligere, dersom det blir adgang til det, spør Asheim

Han mener velgerne bør få beskjed, før valget, om eiendomsskatten skal økes. Og vil at regjeringen avklarer om de vil heve makstaket, slik utvalget foreslår.

Da høringssvarene ble behandlet i bystyrene i Oslo, Bergen og Trondheim, stemte Høyre mot å kunne heve makstaket.

Andreas Halse, Ap-gruppeleder i Oslo, svarer slik i en e-post om hvorfor byrådet er positiv til å heve satsene:

«Vi jobber for større lokal handlefrihet og selvstyre i mange spørsmål. Oslofolk bør få mer å si over utviklingen av byen. Vi er ikke blant partiene som går til valg på at eiendomsskatten på boliger skal øke, men vi er for at det skal være lov å mene det.»