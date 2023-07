Støre mener Solbergs valgløfte er helt urealistisk

– Nå har hun gitt det løftet, og da vil hun bli målt på det, sier statsministeren om Høyre-lederens løfte.

Jonas Gahr Støre (Ap) holdt torsdag en pressekonferanse som oppsummerte det siste halvåret. Vis mer

Kan Erna Solberg garantere at summen av avgifter, gebyr og skatter ikke vil øke i noen Høyre-styrte kommuner de neste fire årene?

Ja, insisterer Høyre-lederen. Nei, mener Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Det var til VG tidligere i år at Solberg kom med løftet.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre virker ikke overbevist.

– Skal vi måle etter de fire siste årene, så vil det bli en ganske brutal endring av hva Høyre-styrte kommuner har ligget på, sier han.

– Du synes ikke det høres realistisk ut?

– Nei. Nå har hun gitt det løftet, og da vil hun bli målt på det.

Også finansminister Trygve Slagsvold Vedum har uttrykt seg kritisk.

– Det er et løfte jeg ikke tror Erna Solberg tror på selv en gang, sa han til VG.

Også Høyre-kommuner øker avgiftene

Aftenposten har skrevet om Høyres storbytoppers plan for å holde avgiftene nede. De har presentert fem punkter som skal hindre en videre vekst.

De handler om en streng kostnadskontroll på store investeringer og prosjekter.

Men partilederen har altså gått enda lenger. Erna Solberg nekter å trekke i bremsen, til tross for kritiske merknader.

– Nei, for det er summen av disse som vi har sagt er viktig. De skal vi holde nede, sier hun til Aftenposten.

Årsaken til at avgiftene har økt mange steder, er behovet for store investeringer i vann, avløp og renovasjon.

Solberg mener det er mulig å drive mer effektivt enn norske kommuner av og til gjør.

– Vi må ha mer fokus på å sørge for at rehabiliteringene og endringene skjer kostnadseffektivt.

– Du har for eksempel Høyre-styrte Sandefjord, som setter opp de kommunale avgiftene med nesten 30 prosent. Det er vel på grunn av helt nødvendige investeringer?

– Og da må de se på om det er andre gebyr og skatter de kan sette ned.

– Hva om de ikke har eiendomsskatt?

– De har helt sikkert andre gebyrer. De har byggesaksgebyr, de har parkeringsgebyr, de har mye annet som de kan sette ned.

– Dette er et løfte du er klar for å bli målt på om fire år?

– At vi skal holde summen av de tre nede: Ja.

– Tror du dine Høyre-topper rundt om i Norge er bekvemme med dette?

– Vi er nødt til å snakke om folks privatøkonomi nå. Det er masse mennesker som har utfordringer med å betale regningene sine. Da må også kommunene drive på en effektiv måte.

Erna Solberg hadde med seg nestleder Henrik Asheim da hun oppsummerte det siste halvåret fra Høyres ståsted.

Avmålte Høyre-topper

Aftenposten spurte Høyres toppkandidater i Oslo og Bergen om Solbergs løfte.

– Erna får svare for hva hun mente, men i Oslo er det allerede vedtatt store investeringer. Det vil føre til en økning av de kommunale avgiftene. Jeg opplever at det ligger en sterk forpliktelse til Høyres kommunepolitikere i det hun sa. Høyre skal holde skatter og avgifter nede, svarte Oslo-topp Eirik Lae Solberg.

Heller ikke Bergen Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, kunne love det samme som Solberg for Bergens del.

– Jeg tror vi må være forberedt på at det blir en del investeringer fremover, men vi skal ta grep for å holde kommunale avgifter så lave som mulige, og vi vil redusere eiendomsskatten, sier hun.

Støre er klar på at nivået på kommunale avgifter er en viktig sak også for Arbeiderpartiet.

– Målet er at vi skal holde kommunale avgifter så lave som mulig og gjøre alt vi kan for ikke å måtte øke dem. Så er det en del områder, som vann, avløp og rensing, som gjør at kommunepolitikerne må gjøre de prioriteringene, sier Støre.