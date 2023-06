DSB: Opp mot hver fjerde nordmann kan ikke motta nødvarselet på mobil

Opp mot hver fjerde nordmann har mobiltelefoner som ikke støtter nødvarselet, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Slik så det ut da det nye varslingssystemet for mobiltelefoner ble testet 14. juni. Men mange fikk ikke meldingen. Vis mer

– Nasjonal kommunikasjonsmyndighet anslår at 75 til 80 prosent av befolkningen har mobiltelefon med støtte for nødvarselet, sier seniorrådgiver Kristine E. Utheim i DSB til nettstedet kode24.

Dermed kan så mange som hver fjerde nordmann ha problemer med å få varselet på sin telefon.

Nødvarslingen på mobil ble testet onsdag 14. juni.

– Et av målene med å teste nasjonalt var å gjøre befolkningen kjent med nødvarselet. Vi håper nå at mange tar en ekstra titt på sin mobil for å se om de trenger å installere en oppdatering for å være sikre på å kunne motta varsler i fremtiden, sier Utheim.

Ifølge en gjennomgang fra kode24 kan opp mot 35 prosent av norske iphone-brukere og hele 61 prosent av Android-brukere ha for gamle operativsystemer til å kunne motta varselet på mobilen.

Nettstedet viser til statistikk fra webanalytikersiden statcounter.com.

Tallene er fra mai og inkluderer Android-nettbrett og iPad-er. Tallene kun for mobiltelefoner kan dermed være noe bedre.

Nødvarselet på mobil er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg. Det skal brukes for å varsle om hendelser som ekstremvær som truer liv og helse, terrorangrep, krig, eller radioaktivt utslipp.