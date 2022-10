Ett år med velgerflukt

Første dag i ny jobb: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum på Slottsplassen 14. oktober i fjor.

Fredag feirer Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum ett år i regjering. På den tiden har 400.000 velgere forlatt dem. Aftenposten har sett på hvem de misfornøyde er.

14. oktober 2021 klokken 12.15: Støre og Vedum kom ut på Slottsplassen etter å ha møtt kong Harald. Der ute ventet jubel og blomster. I Stortinget hadde Ap og Sp et historisk stort flertall bak seg. Nå skulle de styre landet.

Ett år senere har jubelen stilnet. Blomstene er byttet ut med mye misnøye. Velgerfest er blitt til velgerflukt.

Ap har mistet omtrent 175.000 velgere

Sp har mistet omtrent 215.000

Hvem er de nesten 400.000 velgerne 400.000 velgerneTallet baserer seg på Norstats siste måling for Aftenposten og NRK. Det legger til grunn at like mange ville deltatt i et valg i dag som i valget i fjor. som har forsvunnet?