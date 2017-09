– Når jeg møter statsministeren i kveld, holder jeg det første valgløftet som jeg nå innser som innfridd - at vi skal forvalte valgresultatet ved å sette oss ned og snakke sammen, sa Trine Skei Grande i sin tale til landsstyret torsdag formiddag.

Landsstyret møtes for første gang etter valget for å diskutere hvordan partiet får best uttelling for valgresultatet.