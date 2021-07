Sylvi Listhaug tror Senterpartiet igjen kan bli et borgerlig parti

Sylvi Listhaug ble i mai valgt til ny Frp-leder. Hun tok straks til orde for et samarbeid med Sp. Etter at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i helgen åpnet opp for å samarbeide med Høyre på flere områder, gjentar Listhaug invitasjonen med fornyet kraft. Foto: Stian Lysberg Solum