Ingen norske partier tar til orde for å følge forslaget fra Donald Trump, som onsdag kveld kunngjorde at USA vil anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, og flytte den amerikanske ambassaden dit.

De to mest «israelvennlige» partiene, KrF og Frp støtter prinsippet, men advarer mot tidspunktet. De sterkeste reaksjonene kommer fra Ap og SV.

– Farlig og uakseptabelt. USA opptrer som elefant i en glassbutikk, uttaler SV-leder Audun Lysbakken på Twitter.

Jonas Gahr Støre brukt ord som «uansvarlig av Donald Trump».

–To folk har legitime krav, skriver Ap-lederen i en twittermelding, og sikter til jøder og palestinere.

Donald Trump: «I dag anerkjenner vi det åpenbare. Jerusalem er Israels hovedstad.»

KrF og Frp vil flytte den norske

Kristelig Folkeparti vil flytte den norske ambassaden til Jerusalem «så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen.»

Det vedtok partiets landsmøte i vår.

Frp går enda et hakk lenger – og slår fast det samme uten forbehold. Sistnevnte har programfestet at «FrP mener at den norske ambassaden i Israel skal ligge i landets hovedstad Jerusalem.»

Butt, Mariam / NTB scanpix

Tybring-Gjedde: Konfliktskapende å gjøre det nå

Til tross for Frps klare standpunkt, karakteriserer Frps utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde det som «prematurt og konfliktskapende» å flytte ambassaden til Jerusalem nå.

Han uttalte til avisen Dagen i går, altså før Trump kunngjorde det varslede standpunktet sitt, at han har forståelse for Israels syn, men at dette ikke skaper grunnlag for tostatsløsning.

– Jeg er også redd for det sinnet dette kan skape, uttalte han til Dagen.

Frp-politikeren mente at en verden i spenning ikke er «moden for enda en stor uenighet» på toppen av «spenningene med Nord-Korea og migrasjonskrisen.»

Det lyktes ikke Aftenposten å få kontakt med Tybring-Gjedde nå i kveld.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

KrFs Grøvan: Problematisk hvis hindrer fredsprosess

– Det er problematisk hvis dette nå blir et hinder for den videre fredsprosessen. Det uttaler KrFs stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, som leder Israels Venner på Stortinget, til NTB.

Han gir uttrykk for at det i utgangspunktet er naturlig at man anerkjenner et lands beslutning når det gjelder hvor hovedstaden skal ligge.

– Men spørsmålet er omstridt, og saken er brennbar, sier han.

Grøvan legger imidlertidi til at hvis «USA nå gjør dette, og andre land eventuelt henger seg på, så bør dette også få konsekvenser for Norges vurdering av spørsmålet.»

Han forklarer KrFs forbehold om ambassadeflytting i eget stortingsprogram på denne måten:

– Vi er opptatt av å holde fredsprosessen på sporet.

Ikke nærmere fred uten flytting

Trump selv rettet kritikk mot sine egne forgjengere for å argumentere i de baner Frp og KrF nå gjør. Han mener det er på høy tid å fatte den beslutningen han nå har tatt.

– Tidligere presidenter trodde at det å utsette flyttingen til Jerusalem ville fremme freden mellom Israel og paelstinerne. Men etter to tiår er vi ikke noe nærmere en fred, sa han i talen sin.