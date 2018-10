Listhaug: Trist at KrF ikke reagerer på at kristne verdier er under press

Det skriver den tidligere justisministeren, nå stortingsrepresentant, Sylvi Listhaug skriver i boken sin «Der andre tier» som slipper denne uken.

Hun skriver også at KrF-leder Knut Arild Hareide provoserte henne voldsomt i debatten i kjølvannet av at hun hadde sagt at Hareide «sleiker imamer oppetter ryggen».

Hun reagerer sterkt på uttalelser fra KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad i innvandringsdebatten. Listhaug mener Ropstad farer med en «absurd logikk» i denne debatten.

«Det verste av alt var da KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad gikk ut i valgkampen i 2017 og sa at 10 000–15 000 nye muslimer inn i landet var helt uproblematisk, siden det er sekulære nordmenn som truer de kristne verdiene. Det er en absurd logikk, og det er bare å besøke utsatte bydeler i Oslo, som Mortensrud eller Haugenstua, så kan man selv observere at norske og kristne ­verdier er under press», skriver Lishtaug.

«For bare fem år siden var for eksempel kvinner i nikab et uvanlig syn i Oslo, mens det nå ikke er like uvanlig i enkelte deler av byen. Det er trist at KrF ikke reagerer på dette.»

Provosert av Hareide

Samtidig ble Listhaug veldig provosert av Hareide i kjølvannet av debatten rundt Hareides «imamsleiking».

«Hareide provoserte meg skikkelig», skriver politikeren fra Sunnmøre, og som nå sitter i helsekomiteen på Stortinget.

Men hun skriver også at hennes uttalelse om at «Knut Arild Hareide sleiker imamer oppetter ryggen» i en radiodebatt under valgkampen i 2017 «ikke var noe godt uttrykk».

«Jeg kunne med fordel ha valgt andre ord. Vanligvis lar jeg meg heller ikke provosere og prøver alltid å være blid og rolig, uansett hva som sies.», skriver hun.

Uttalelsen falt like etter at Listhaug hadde vært i Sarpsborg og tatt et oppgjør med en ekstrem muslimsk predikant rett foran ham og hundrevis av muslimske ungdommer.

«Hareide beskyldte meg for løgn da jeg sa at det var viktigere hvor mye penger vi bruker på bistand enn hva vi bruker pengene på. Det er ikke løgn, det er fakta», skriver Listhaug.

– KrF-velgere triste over utviklingen i partiet

Hun skriver også at «kristne ledere og politikere» går rundt grøten i stedet for å være tydelig når vanlige kristne stadig stemples som fundamentalister.

«Jeg snakker ofte med KrF-velgere som synes utviklingen i partiet deres er trist. Jeg registrerer også at mange som lenge har støttet partiet, nå tror de risikerer å havne under sperre­grensen.»

«Noe annet som provoserer meg, er hvordan vanlige kristne stadig stemples som fundamentalister, og at de sammenlignes med radikale islamister. Her burde mange kristne ledere og politikere turt å være tydelige i stedet for å gå rundt grøten.»

Hun skriver at hun har endret syn på ekteskapsloven. Frem til og med 2008 gjaldt ekteskapsloven kun ekteskap mellom mann og kvinne, men fra 1. januar 2009 ble loven endret slik at også likekjønnede ekteskap ble tillatt.

På Frp-landsmøtet i 2009 sa Listhaug at hun var stolt over å tilhøre et parti som stemte imot denne endringen i ekteskapsloven.

«Hvis jeg skulle holdt et innlegg om det samme temaet nå, hadde det vært helt annerledes. Ekteskapsloven har kommet for å bli, og jeg har også endret syn. Kirkene må selvsagt bestemme selv hvem de vil vie, og staten skal ikke legge seg bort i hvilket kjønn de som gifter seg, har.»

Tradisjonelle familiestrukturer rives opp.

Listhaug skriver imidlertid at hun er bekymret for at tradisjonelle familiestrukturer rives opp.

«Jeg er fortsatt bekymret for at våre tradisjonelle familiestrukturer rives opp. Den konservative ryggmarg­s­refleksen kommer frem i møte med eggdonasjon eller surrogati. Jeg er opptatt av at vi skal kunne få vite hvor vi kommer fra. Vi ser at programmer som Tore på sporet skaper et enormt engasjement, rett og slett fordi det er så grunnleggende for mennesker å ønske å vite hvor vi kommer fra, hvem våre foreldre er, og hvorfor vi er blitt som vi er blitt.»