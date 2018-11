– Manglende likebehandling av forslagene viser at ledelsen har lagt opp til ren politisk overstyring for å nå et bestemt politisk resultat. Det er ikke partiet tjent med, sier parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan før landsstyret ble satt klokken 16.

Grøvan ønsker at KrF skal fortsette i opposisjon som et støtteparti til Regjeringen. En posisjon som både blå og rød side i striden mener er uholdbar. Grøvan varslet før landsstyremøte at han kommer til å bruke tungt skyts i debatten om voteringsreglene på landsmøtet.

Må ha legitimitet

Grøvan sier at voteringsrekkefølgen «handler om å gi vedtaket legitimitet», og at rekkefølgen derfor er viktig.

Landsstyret har allerede innstilt på at landsmøtet skal gjennomføre to voteringer:

Først skal de velge mellom å forbli i opposisjon eller å gå inn i regjering. Her vil Grøvans tredje alternativ om å forbli i opposisjon falle.

Deretter har ledelsen lagt opp til votering mellom det røde og det blå alternativet, en ny Støre-regjering eller Solberg-regjeringen.

– Det fratar mange delegater muligheten for stemme for sitt primæralternativ. Dette er en ren politisk overstyring, sier Grøvan.

Han foreslo derfor at det første valget skal stå mellom alle de tre alternativene og at det stemmes på den i følgende rekkefølge: Først om å samarbeide med Ap-Sp, deretter å gå inn i Solberg-regjeringen og til slutt hans eget forslag om å forbli i opposisjon.

Han regner med at rundt 35 delegater da vil stemme for hans «gule» alternativ om å forbli i opposisjon. Men han har ingen tro på at hans alternativ vil få flertall.

Andre muligheter som har versert, er at man stemmer over alle tre forslagene samlet og at det som får flest stemmer vinner.

Jan Tomas Espedal

Tror det blir blått flertall

– Jeg tror det blir blått flertall, sier han.

– Hva hvis fem blå snur og sørger for knappest mulig rødt flertall?

– Det har jeg ikke lyst til å karakterisere. Vi får avvente kommentaren til det eventuelt skjer. Men det vil komme som en vanvittig overraskelse for de fleste, sier han.

Partileder Knut Arild Hareide sa like før møtet begynte at han synes en både bør ha skriftlig avstemning og følge den voteringsorden som landsstyret allerede har foreslått.

– Dette er de reglene som fylkeslagene har valgt sine delegater ut ifra. Jeg synes ikke man skal endre spillereglene underveis, sier Hareide.

Dette kommer til å bli den store saken på kveldens landsstyremøte, men det er til slutt landsmøtet som fredag avgjør om det skal være skriftlig avstemning og hvordan voteringen skal skje. Striden om hvordan landsmøtet skal gjennomføres viser hvor mye nerver det nå er i KrF som fredag skal velge side og kan gi regjeringsskifte. De tre i partiledelsen har stått samlet om skriftlig avstemning og voteringsorden.

Blir sittende – eller går av?

Hareide har uttalt at han heller vil stemme på det blå alternativet enn å stemme på å fortsette i opposisjon.

– Kan du fortsette som partileder dersom Grøvans linje vinner frem?

– Nå skal vi diskutere partiets linjevalg og ikke andre ting, sier han.

Men spørsmålet om Hareide trekker seg om han taper og/eller stiller kabinettsspørsmål henger som en sky over landsstyret og morgendagens landsmøte. Til tross for omfattende spekulasjoner avviser Hareide å kommentere dette.

Landsstyremøte skal i utgangspunktet være ferdig til klokken 20.00.