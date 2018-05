Mener MDG må velge venstresiden foran stortingsvalget i 2021

– Hvis vi går til valg på å kaste ut Frp, og Høyre har lyst til å gifte seg med Frp, må vi ha en ganske god plan for hvordan vi finner en felles plattform med Arbeiderpartiet. Det er den veien vi må se, sier MDGs nyvalgte mannlig talsperson, Arild Hermstad, til Aftenposten.

Han har også et hårete mål for MDG:

– Vi må ta mål av oss å nå 10 prosent oppslutning så raskt som mulig. Om vi skal klare det i stortingsvalget allerede i 2021 må vi gjøre et ekstraordinært godt valg i komunevalget, sier Hermstad.

På målingene nå har MDG en oppslutning på tre prosent. I forrige kommune- og fylkestingsvalg fikk MDG en oppslutning på fem prosent.

Lærte av 2017-valgkampen

Hermstad sluttet som leder i Framtiden i våre hender for å stille som førstekandidat for MDG i Hordaland i 2017. På flere av målingene var han inne.

Så du denne? Over én million har sett klimaforedraget til MDG-Stoknes

Så sikker var han på stortingsplass at han hadde seiersruten over fjellet klar: Han skulle gå, sykle, ri, svømme, seile og hoppe fallskjerm på vei til Løvebakken. Men det ble stang-ut for målet om å utvide MDGs enmannsgruppe på Stortinget.

Han mener MDG ikke hadde gode nok svar til velgerne på hvordan det blokkuavhengige partiet ville manøvrere i den politiske situasjonen

– Fikk døren rett i trynet

– På slutten ble vi fanget i det politiske spillet da vi ikke hadde en god nok forklaring på hva vi skulle gjøre når Ap ikke ville ha oss, og vi ikke ville ha Frp, sier han.

Han mener partiet ville tjent på å være tydeligere på at det ville støtte Ap i det meste, men med noen tydelige – men ikke så ultimative – krav.

Les også: Lan Nguyen Marie Berg tar gjenvalg

Han viser til at Jonas Gahr Støre blankt avviste samarbeid med MDG, som hadde stilt ultimatum om at det ville felle enhver regjering som åpnet for ny oljeleting.

– Han lukket ikke døren forsiktig, vi fikk jo døren rett i trynet. Det burde vi kanskje forutsatt, sier han.

Fakta: Dette visste du kanskje ikke om Arild Hermstad: 51 år, fra Bergen Var blåruss, har studert ved NHH og har grad i samfunnsgeografi. Jobbet i Sunnmørsbanken. Fikk sin «sosiale oppvåkning» under en studietur med NHH til Guatemala. Ledet Framtiden i våre hender fra 2001 til 1017. Spiser kjøtt (mest pølser på tur og vilt fra jakt, ikke mye.. ) med god samvittighet. Har ikke bil, ønsker seg elbil, men har så langt tapt diskusjonen på hjemmebane. Mangler en halv lillefinger. Måtte som niåring amputere etter uheldig omgang med fiskekniv.

Junge, Heiko / NTB scanpix

– Bør kunne velge side

Han mener MDG bør tone tydeligere flagg frem mot neste valg for å unngå å gå i samme fellen. Ideelt sett vil han gå til valg som en grønn blokk, men innser at det er lite realistisk.

– Hvis alt ser omtrent ut som det gjør i dag, og hvis Ap viser seg å gjøre modige miljøgrep, mener jeg vi bør kunne velge side i 2021, sier han.

Han understreker at MDG allerede samarbeider med Ap i Oslo og flere andre byer, og ser det som naturlig at partiet snakker med Ap frem mot valget neste år.

Utfordrer miljøbevegelsen: Velg parti!

Hermstad er blitt spurt ganger om å stille som kandidat for MDG, før han til slutt i 2017 tok steget fra miljøbevegelsen til politikken.

Nå utfordrer han miljøbevegelsen til å peke klart på hvilke parti som er best for miljøet og klimaet foran stortingsvalget i 2021.

– Miljøorganisasjonene må mobilisere, sier Hermstad. Han mener organisasjonene må være tydelig på at ikke alle partier er like «grønne».

– KrF omtales som et miljøparti. I dag er partiet på vippen i Stortinget, men partiet har ikke kjempet en eneste miljøkamp av betydning, sier Hermstad.

Ja til norsk EU-medlemskap – på sikt

I mars landet MDG på et klart og tydelig ja til Acer, EUs tredje energimarkedspakke. I Aftenposten i går snakket MDGs stortingsrepresentant Per Espen Stoknes varmt om «EU som et miljøfyrtårn».

Hermstad deler Stoknes’ argumentasjon.

– Internasjonalt forpliktende samarbeid er en forutsetning for å nå klimamålene. Mitt langsiktige perspektiv er derfor at Norge bør bli medlem av EU. Vi skal ikke bare farge Norge grønt, men også Europa og verden, sier han.

Men Hermstad mener det ikke er noe poeng i å dra i gang en debatt om norsk medlemskap nå.

Geir Olsen / NTB scanpix

Vil ha Bastholm som sjef

Hermstad og Bastholm, som ble gjenvalgt som nasjonal talsperson, er begge for at partiet kvitter seg med dagens ordning med to ledere og velger den klassiske modellen med én leder. Det avgjøres i uravstemning til høsten.

Velger partiet å gå over til én leder, vil det skje fra neste ledervalg i 2020.

Hermstad peker allerede nå på Bastholm.

– Jeg mener Une bør lede partiet. Une er definitivt blant de aller beste vi har. Hun er smart politisk, hun har evne å begeistre og få med seg folk. Og hun har tillit blant velgerne.

– For å si det slik: Jeg blir gjerne med på hennes lag, for eksempel som nestleder, hvis hun og partiet vil ha meg med videre.

Støre: Positive signaler fra MDG

Ap-leder Støre sier det er SV og Sp som står Ap nærmest, men at partiet har en åpen holdning til alle partier som vil ha en ny regjering.

– Signalene fra MDG er positive. Før valget i 2017 ville de ikke velge side. Det er bra at den nye ledelsen ser at Ap i regjering vil føre en mer bærekraftig politikk, sier han.

Han understreker at tillit må bygges over tid.

– Vi er stolte av samarbeidet som nå gjør Oslo til en rausere, varmere og grønnere by. Også i Stortinget har vi funnet sammen med MDG i flere saker og i noen tilfeller fremmet felles forslag, sier han.