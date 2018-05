Medlemmer av det britiske parlamentet vil få muligheten til å stemme over om Storbritannia bør bli en del av EØS når brexit trer i kraft.

Dette skjedde da Overhuset overraskende vedtok en slik mulighet sent tirsdag kveld, skriver nettstedet EUobserver.

Hverken den britiske regjeringen og opposisjonen har støttet et britisk EØS-medlemskap. Men blant lordene i Overhuset stemte 245 ja og 218 nei til et tillegg til loven om utmeldelse av EU. Tillegget åpner for å gi britene mulighet til å bli i det indre markedet ved å fortsette som medlem i EØS.

Resultatet kom som en overraskelse. Partileder Jeremy Corbyn i Labour hadde bedt arbeiderpartiets medlemmer om å avholde seg fra å stemme, men hele 83 medlemmer gjorde opprør mot Corbin og stemte for forslaget.

Nå skal saken opp i Underhuset

Alle tillegg fra Overhuset må behandles av Underhuset. Dermed vil også det få muligheten til å si sitt om et eventuelt britisk medlemskap i EØS. Det er ventet at en slik votering kan finn sted allerede neste uke.

For å kunne bli med i EØS etter å ha brutt med EU, må britene melde seg inn i frihandelsorganisasjonen EFTA. Der er Norge, Sveits, Liechtenstein og Island med. Alle de landene må si ja til et eventuelt britisk medlemskap.

Vil Norge slippe britene inn?

På direkte spørsmål til Utenriksdepartementet (UD) om Norge vil åpne for britisk medlemskap, svarer pressetalsperson Siri R. Svendsen i en e-post:

«EØS-samarbeidet er basert på premisset om at alle deltagerne har et felles rammeverk. En av Storbritannias uttalte ambisjoner med brexit er derimot å kunne utvikle eget regelverk. Dette er ikke forenelig med deltagelse i EØS. EØS betyr videre fri bevegelse av personer, også det et punkt som er uforenelig med britiske ambisjoner om å begrense personbevegelsen.»

«Så vidt vi kan se, har ikke dette endret den britiske regjeringens tilnærming, nemlig å gå ut av det indre markedet», skriver hun på vegne av UD.

Tidligere har blant andre tidligere EØS-minister Frank Bakke-Jensen sagt at Norge og Storbritannia har motstridende interesser, og at det ikke er gitt at det vil gavne Norge å slippe dem inn i EFTA og EØS.

Fakta: Dette er EØS-avtalen EØS-avtalen er hovedfundamentet i Norges samarbeid med EU. Den sikrer fri bevegelse for personer, varer, tjenester og kapital, og gir norske bedrifter adgang til et marked av 500 millioner mennesker.

EØS-avtalen er en avtale mellom EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein og EUs 28 medlemsland, og danner EØS-området. Avtalen omhandler de fire friheter – fri bevegelse av varer, personer, tjenester og kapital, og tilknyttede bestemmelser innen områder som sosialpolitikk, forbrukerbeskyttelse, miljøvern, likestilling med mer.

EU er Norges viktigste handelspartner. Rundt 80 prosent av den totale norske eksporten går til EU, og mer enn 60 prosent av vår import kommer fra EU.

EØS-avtalen ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994.

Kilde: Regjeringen.no

Lite om Brexit i den nye EU-strategien

Onsdag morgen la Regjeringen frem sin EU-strategi på et frokostmøte arrangert av tankesmien Civita. Den inneholder ingen egen strategi for håndteringen av brexit.

Storbritannias skilsmisse fra EU er nevnt flere steder, men er ikke omtalt i dybden, vedgår utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun forklarer dette med at brexit håndteres i andre fora, deriblant i regjeringens egen brexitarbeidsgruppe.

– Dette følger sitt eget spor. Det berøres ikke direkte av strategien vår for samarbeidet med EU, sier Søreide til NTB.

Senterpartiet etterlyser klare svar

I Opposisjonen er man litt overrasket over at utenriksministeren ikke ser at nettopp brexit får konsekvenser for Norges forhold både til EU og Storbritannia.

– Dette er en interessant utvikling, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad om tirsdagens vedtak i Overhuset.

Hun mener at uansett utfall av avstemningen i Underhuset neste uke, må Regjeringen ha en holdning til det som skjer i Storbritannia.

– Regjeringen la frem en Europastrategi onsdag der det nesten ser ut som om den ikke tar inn over seg at brexit er et faktum. Hva slags forhold britene får til EU fremover, er viktig for Norge, sier hun.