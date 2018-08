Se Erna Solberg forklarer seg nå i TV-vinduet øverst.

– I dag vet vi at gjennomføringen har vist seg langt mer kostnadskrevende og tidkrevende enn først forutsatt. Dette opplyste vi også om i forrige høring. Med den kunnskapen vi nå har, vet vi at det var urealistisk å nå den fastsatte fristen, 1. januar 2015, for alle objekter, åpnet Solberg under terrorhøringen som pågår nå.

Svarer hun ikke godt nok der, risikerer hun å bli møtt med mistillit av et eller flere partier på Stortinget.

Solberg: Mer komlisert enn antatt

Hun sier at det var urealisitisk med ferdigstillelse innen fristen, og at arbeidet viste seg å være mer komplisert enn tidligere antatt.

– Kunnskapen om hvor komplekst og krevende objektsikringsarbeidet er, har vært en gradvis erkjennelse. Jeg ser at dette er noe min regjering burde kommunisert tidligere og tydeligere og mer samlet til Stortinget. Det tar jeg selvkritikk på, sier hun.

Før Solberg møtte kontroll- og konstitusjonskomiteen, hadde sannhetsgehalten i uttalelser hun kom med i den forrige høringen om saken skapt høyest temperatur.

Solberg sa i mars 2017 at Regjeringen ble informert av Politidirektoratet (POD) om at det var meldt «grønt» om sikringen av skjermingsverdige objekter i politiet. «Grønt lys» er et internt uttrykk for at objektsikringen i politiet var ferdig gjennomført.

Politidirektøren hadde korrigert

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sa i formiddag at POD både via telefon, mail og et brev høsten 2015 hadde informert Justisdepartementet om en feil de hadde gjort, som førte til denne misforståelsen.

Til tross for denne korrigeringen hadde daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen gjentatt feilinformasjonen i april 2016 i svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.

Solberg tok opp temaet i sitt første innlegg:

– I forrige høring uttrykte jeg at opplysningene om at det ble rapportert grønt var én av grunnene til at regjeringen ikke var klar over situasjonen den gangen. Det er på det rene at Politidirektoratet rapporterte feil i 2015 på spørsmålet om sikringsstyrker, sier hun, og fortsatte.

– På grunnsikringen ble det ikke rapportert feil fra POD. I budsjettet for 2016 ble det rapportert til Stortinget om status for grunnsikringen på en måte som ga feilaktig inntrykk. Dette har blitt rettet opp i senere proposisjoner og meldinger. I tillegg var regjeringsmedlemmene og etatssjefene entydige i forrige høring på at det fortsatt gjenstod mye på den permanente grunnsikringen.

Innrømmer at hun var upresis

– Jeg ser at jeg kan ha vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapportert og hvordan, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring, sier Solberg i et forsøk på å dempe kritikken av at hun hadde feilinformert Stortinget i forrige høring.

Hun avviste også at ikke Regjeringen tok beredskap og sikring alvorlig nok.

- Det er viktig for meg å korrigere misforståelsen om at regjeringen ikke har prioritert objektsikring i budsjettet. I vårt 2018-budsjett har vi bevilget 660 millioner kroner til bygging av nytt beredskapssenter for politiet. Når senteret tas i bruk, vil vi ha ivaretatt objektsikkerheten for en tredjedel av politiets skjermingsverdige objekter.

Uenig i at saken ikke er prioritert

– Over flere år, herunder 140 mill. kroner på 2018-budsjettet, er det bevilget betydelige midler til IKT-sikkerhet. Innen 2020 har vi relokalisert, og dermed sikret, to store IKT-infrastrukturobjekter. På Forsvarssiden er det bevilget 80 millioner kroner til objektsikring i 2018. I tillegg til dette er det flere andre prosjekter, og på toppen av dette kommer styrking av HV og NSM.

– Så påstanden om at regjeringen ikke har prioritert objektsikring i 2018- budsjettet er jeg uenig i, sier hun.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide forklarte seg før statsministeren i dag. Hun deltar i høringen som tidligere forsvarsminister og innrømmet at Stortinget burde fått et bredere og mer helhetlig bilde av Regjeringens arbeid med terrorsikring. Det understreket også statsministeren.

Allerede tirsdag starter komiteen behandlingen av dagens høring. Men det vil neppe komme noen konklusjon om støtten bak SV og Rødts varslede mistillit før ut i oktober.

Ifølge Dag Terje Andersen kan bli aktuelt både å stille skriftlige spørsmål og å innkalle til ny høring- både åpen og lukket med mulighet til å stille spørsmål om gradert informasjon.

Amundsen avviser at han feilinformerte

Siden Justisdepartementet lenge hadde visst sannheten om det grønne lyset, ble Per-Willy Amundsen, som overtok som statsråd etter Anders Anundsen, spurt om hvorfor han i fjor ikke hadde korrigert statsministeren.

Han avviste at han hadde feilinformert eller holdt informasjon tilbake for Stortinget:

– Jeg har ikke brukt tid på å sette meg inn i ting som skjedde før min tid.

Jeg har oppfylt mitt konstitusjonelle ansvar. Hva som måtte ha skjedd før min tid, er ikke mitt anliggende. Jeg informerte Stortinget korrekt, sa Amundsen.