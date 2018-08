Helgesen var til stede under en regiondebatt i Arendalsuka fredag.

Etter debatten var hun tydelig på hvis Finnmark skal bestå som eget fylke, slik finnmarkingene kjemper for, så vil det få store konsekvenser. Hun tror flere andre fylker også da vil ønske å fortsette alene.

– Finnmark (med 74000 innbyggere, red.anm.) er for lite til å fortsette alene med de nye store oppgavene som fylkene skal løse, sier Helgesen til Aftenposten.

Torsdag sa kommunalminister Monica Mæland at det kan få store konsekvenser dersom Finnmark nekter å samarbeid.

Fakta: Dette er saken Finnmark slåss med nebb og klør mot sammenslåing med Troms og nekter å delta i fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket. Fredag for en uke siden la også Troms ned arbeidet i nemnda. Troms er for sammenslåingen, men vil ikke fullføre sammenslåingen alene. Troms ba samtidig Regjeringen om å ta over ansvaret for bl.a. gjennomføringen av fylkestingsvalget i 2019 og lage et budsjett. Da sa Mæland kategorisk nei til og i stedet innkalte fylkestoppene i begge fylker til et møte 20. august. 8. juni 2017 vedtok Stortinget det nye regionkartet. 19 fylker ble redusert til 11, med virkning fra 1. januar 2020. Nye Troms og Finnmark var et av de nye fylkene. I mai i år ble det holdt folkeavstemning i Finnmark om sammenslåingen. Et overveldende flertall, 87 prosent, stemte nei. I juni sa Finnmark fylkesting nei til å oppnevne medlemmer til fellesnemnda som skal bygge det nye storfylket. Kommunaldepartementet svarte da med en instruks som tillot nemnda å fullføre sammenslåingen uten medlemmer fra Finnmark. I midten av oktober skal Regjeringen legge frem en melding om oppgavene til de nye sammenslåtte fylkene.

KS: Hvis Finnmark vinner, kan fylkene forsvinne

– Da må i så fall generalistprinsippet om at alle fylker skal utføre de samme oppgavene forlates og Finnmark få en særstatus. Det er noe KS er imot, sier Helgesen.

Finnmark har tidligere varslet at de nekter å møte kommunalministeren på hennes kontor.

Hun påpeker at det er Stortinget som avgjør dette.

– Men jeg håper Stortinget opptrer voksent og står løpet ut fordi dette er en viktig reform for demokratiet i Norge. Hvis de nye regionene og regionreformen skal bli vellykket, så må man ha større ansvar, større oppgaver, mer muskler.

– Vi mener at man ikke kan bryte med generalistprinsippet. KS er for det både på kommunenivå og fylkesnivå. Det har vi alltid ment. Det er et klokt prinsipp. Det vil være helt urimelig å fravike dette.

– Jeg frykter i så fall at hele regionreformen ryker. Dette er en reform for desentralisering av makt. Det synes jeg er kjempebra. Men hvis Finnmark vinner frem tror jeg mye vil skje. Da kan fylkene rett og slett forsvinne. Da vil nemlig trolig også andre fylker følge finnmarks eksempel og si at hvis Finnmark kan få fortsette alene, så vil også vi det. Da ryker hele reformen, sier Helgesen.

Torsdag understreket kommunalminister Monica Mæland overfor Aftenposten at det kan få store konsekvenser dersom Finnmark nekter å samarbeide. Det er 16 måneder til Troms og Finnmark opphører som egne fylker, 1. januar 2020.

– De ligger langt bak andre fylker som er godt i gang med sammenslåingen. Det vil ramme ansatte, elevene i videregående skoler som står foran et nytt opptak, det vil ramme næringslivet som forventer at man har et fylke som leverer tjenester, sier Mæland.