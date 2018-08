«En statsråd er alltid statsråd og jeg forventer at sikkerhetsråd og gjeldende rutiner følges uansett. Fiskeriministeren er klar over at han har gjort feil og sier at han har tatt lærdom av dette og vil følge sikkerhetsråd og rutiner heretter,» skriver statsminister Erna Solberg i sitt svar til Aps næringspolitiske talsperson på Stortinget, Terje Aasland.

1. august sendte han flere skriftlige spørsmål til statsministeren om fiskeriminister Per Sandbergs feriereise til Iran.

Spørsmålene ble stilt etter at Sandberg selv hadde gitt en rekke intervjuer omkring reisen og rosende omtale av Iran.

Han sa blant annet: « Jeg anbefaler på det sterkeste å ta en tur til Iran, se med egne øyne hvordan unge jenter, kvinner i Iran i det stille opponerer mot regimet. Det var ikke bare Letnes som var uten hijab. Det skal jeg love deg.»

Norges Iran-politikk ligger fast

Ett av spørsmålene fra Aasland gikk på hvilken innvirkning Sandbergs uttalelser fikk for norsk Iran-politikk. I sitt svar skriver Solberg:

«Norges politikk overfor Iran er godt kjent. Norge er kritisk til menneskerettighetssituasjonen i Iran, spesielt den omfattende bruken av dødsstraff. Vi er også kritisk til Irans rolle i flere av konfliktene i regionen. Dette er iranske myndigheter fullt klar over. Per Sandbergs feriereise vil ikke ha innvirkning på norsk Iran-politikk eller påvirke Norges forhold til Iran eller andre land. Norsk Iran-politikk ligger fast».

Konkrete spørsmål

Aasland har i sitt brev reist en rekke konkrete spørsmål:

Var statsministeren kjent med reisen? Mener statsministeren at man som medlem av Regjeringen kan reise som privatperson til et land som Iran og at man da ikke behøver å forholde seg til de retningslinjer, regler og politiske føringer som gjelder for medlem av Regjeringen? I lys av de sikkerhetsmessige hensyn og forsiktighetsregler som bør gjelde for opphold i land som Iran, mener statsministeren at reisen til statsråd Sandberg var forsvarlig planlagt og gjennomført?

– Her er det ingen tvil om at svarene på mine spørsmål bekrefter at Sandberg har brutt regler og rutiner knyttet til reiser opp til flere ganger. Etter at jeg har lest gjennom svaret, er jeg forundret over at Erna Solberg fortsatt har tillit til Sandberg. Nå kommer vi til å lese brevet flere ganger og diskutere det internt, og så får vi vurdere hva vi skal gjøre videre, sier Aasland til Aftenposten.

Både Sandbergs skjønnmaling av situasjonen i Iran og det faktum at han reiste dit uten å ha meldt fra på forhånd og med tjenestetelefon, er blitt kritisert.

Sandberg har også beklaget de siste forholdene. PST har sikret seg Sandbergs telefon og sjekker om den er blitt hacket av iranske sikkerhetstjenester.

Sandberg har også sagt at hverken fiskeriminister Per Sandberg eller annen nestleder i Frp Per Sandberg har vært i Iran, bare privatpersonen Per Sandberg.

Solberg slår fast i brevet at en statsråd alltid er statsråd.

Tar på alvor

Solberg understreker i sitt brev at «Regjeringen tar sikkerhet på alvor. Vi har etablerte systemer og rutiner for å ivareta sikkerhet. Per Sandberg har ikke fulgt sikkerhetsråd og rutiner for bruk av mobiltelefon og varsling av reise.»

Hun gjentar at Statsministerens kontor «ble varslet om Per Sandbergs feriereise til Iran den 24. juli. I tråd med gjeldende rutiner beskrevet i Håndbok for politisk ledelse skulle Statsministerens kontor vært varslet om reisen i forkant. Rutinene som gjelder statsrådenes reiser ble i dette tilfellet ikke fulgt,» skriver hun.

Det har også vært stilt spørsmål ved den orienteringen som statsråder får om sikkerhet.

Får sikkerhetsbriefinger

I brevet skriver hun: «Når nye statsråder tiltrer, holdes det en orientering for dem på Statsministerens kontor hvor en rekke tema for utøvelsen av rollen som statsråd gjennomgås. Her får de også briefer fra de ulike sikkerhetstjenestene.»

Hun går også igjennom at i tillegg «får Regjeringen jevnlige briefer av sikkerhetstjenestene».

«Ved behov utarbeider Politiets sikkerhetstjeneste en trusselvurdering i forkant av tjenestereiser. I tillegg har PST egne samtaler med alle statsrådene, og ved behov knyttet til reiser eller andre situasjoner kan PST ha særskilte briefinger og samtaler. Slike gjennomganger av sikkerhetsråd og rutiner vil vi også ha jevnlig fremover,» skriver Solberg som understreker at etterretningstrusler og IKT-sikkerhet er sentrale tema i disse briefene og vurderingene.

«Mobiltelefoner har risiko for hacking og avlytting både i og utenfor Norge. Derfor er det begrensninger på bruken. Mobiltelefoner kan for eksempel ikke medbringes i regjeringskonferanser og flere andre møter», skriver statsministeren.