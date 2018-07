Økte kostnader har truet rensing av Oslos største utslippskilde for Co₂, Fortum Oslo Varmes anlegg for avfallsforbrenning på Klemetsrud.

I revidert nasjonalbudsjett i vår ble pengene til forprosjektet lagt på is, mens det skulle utarbeides en kvalitetssikring. Den rapporten ble overlevert til Olje- og energidepartementet 29. juni og er ennå ikke offentlig. Men den er godt nytt ifølge Fortum Oslo Varme som har hatt tilgang til rapporten:

– Slik Fortum Oslo Varme leser den nye KS2-rapporten, viser kvalitetssikringen som forventet at kostnadene for prosjektet er kuttet, teknisk risiko er redusert og at eierne har styrket egen ressursbruk, – og derigjennom styrket prosjektkompetanse og prosjektorganisasjon, skriver fungerende CCS direktør Pål Mikkelsen i Fortum Oslo Varme i en e-post til Aftenposten.

Skjebnen til prosjektet blir klart

Han legger til at Fortum Oslo Varme AS nå forventer full oppstart av videre studier (FEED) umiddelbart over sommerferien.

Her kan du lese mer om Fortums prosjekt for å rense C02 fra avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Det er Oslo Economics og Atkins Norge som også står bak kvalitetssikringen. Aftenposten har bedt om innsyn i rapporten, men det har departementet avslått, til tross for at det har gått nær en måned siden det fikk rapporten.

– Rapporten blir offentlig når vi på vanlig måte har vurdert innholdet og hvorvidt det er noe som må unntas fra innsyn, skriver kommunikasjonsrådgiver i Olje- og energidepartementet Håkon Smith-Isaksen i en e-post til Aftenposten.

– Vi skal nå vurdere dette materialet. Regjeringen vil fatte en beslutning om hvorvidt Fortum Oslo Varme skal tilbys tilskudd til å gjennomføre forprosjektering på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i løpet av sommeren, skriver Smith-Isaksen i Olje- og energidepartementet.

Opposisjonen krever handling

– Vi forventer at regjeringen raskt sørger for å gi grønt lys til et av de virkelig store tiltakene for å kutte utslipp av klimagasser i Norge. CO₂-fangstanlegget på Klemetsrud kan kutte norske utslipp med så mye som 400.000 tonn CO₂, noe som tilsvarer de årlige utslippene fra 160.000 privatbiler, sier SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken til Aftenposten.

– Regjeringen har i hele år, til tross for Venstres inntreden, vært handlingslammet i kampen mot klimaendringene. De har ikke kommet med ett eneste nytt tiltak for å kutte norske utslipp. Nå er det på tide de sørger for å få fortgang i satsingen på CO₂ fangst og lagring etter å ha kuttet i støtten til arbeidet på årets budsjett, sier han.

Fakta: Dette er CCS CO₂-håndtering kalles ofte "karbonfangst og -lagring" karbon capture and storage. CCS. Fangst. CO₂ skilles ut, fra andre gasser i en utslippsstrøm, i en kjemisk prosess. Den "fanges". CO₂ strømmen komprimeres og sendes til videre til transport. Transport. Når CO₂-gassen er komprimert til en væskelignende tilstand, transporteres den enten via rørledninger eller i tankbiler og skip, til et sted som er egnet for permanent lagring. Lagring. CO₂ blir injisert ned i geologiske formasjoner i undergrunnen, i dybder på en kilometer eller mer. De geologiske formasjoner som egner seg til CO₂ lagring, består av porøse lag som kan oppta CO₂, og en eller flere tette bergarter som ligger på toppen som et lokk og hindrer at CO₂ lekker ut. CO₂ håndtering vil være en aktuell teknologi for å få ned utslipp av CO₂ fra store industrier, bl. a fra kraftverk basert på kull, olje eller gass, fra olje- og gassanlegg, stålverk og sementfabrikker.

Millionbeløp på statsbudsjettet

Det var i forbindelse med behandlingen av Revidert nasjonalbudsjett i juni at Stortingets flertall, med Høyre, V, KrF og Frp, sluttet seg til at kvalitetssikringen knyttet til CO₂-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varmes anlegg på Klemetsrud skulle kvalitetssikres, og at man skulle komme tilbake med midler til forprosjektet.

Det er tidligst antatt at renseanlegget kan stå ferdig i 2023. Selve investeringsbeslutningen er utsatt en rekke ganger.

De tre oljeselskapene Statoil, Shell og Total samarbeider om å utrede transport og lagring.

På statsbudsjettet for år er det avsatt 280 millioner kroner som vil dekke forprosjektering av transport, lager og inntil to fangstanlegg for CO₂.