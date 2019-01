Nordland KrF vil ikke ha Ropstad som partileder

Det vedtok fylkeslaget etter et årsmøte søndag, skriver NRK. Ropstad er heller foreslått som andre nestleder.

– Vi ser at Syversen kan være en mer samlende person enn Ropstad akkurat nå. Det betyr ikke at Ropstad ikke er en strålende dyktig politiker og en flott person. Men slik ting har utviklet seg i løpet av høsten og vinter, og for at KrF skal gjenreise tillit i alle deler av partiet, er det bedre med en leder som ikke har vært like tett på i begivenhetenes gang i høst og vinter, sier fylkesleder Ingelin Noresjø.

KrF trenger fornyelse og bredde i laget for å bygge partiet, mener hun, som selv er foreslått som første nestleder.

Landsmøtet i KrF velger ny partileder i april.