Det hvilte en nesten søvndyssende enighet over Stortingssalen under debatten om brexits konsekvenser for Norge torsdag. Her var det ingen rop om «order» som i det britiske Underhuset, bare Senterpartiet som var ganske alene om å kritisere regjeringen for manglende strategi i det fremtidige forholdet til britene.

Kritikken fikk utenriksminister Ine Eriksen Søreide til nesten å legge stemmen i et tilnærmet «tante Sofie-leie».

Hun gjorde det klart at regjeringen ikke brukte tiden på strategiseminarer, men på å forhandle avtaler i tilfeller et «no deal»-utfall.

Personer er sikret

– Det kanskje viktigste er en avtale med Storbritannia som sikrer videreføring av borgernes rettigheter også dersom UK går ut av EU uten avtale, slo hun fast.

Dette gjelder rettigheter for omkring 20.000 nordmenn i UK og 15.000 briter i Norge, godkjent av Stortinget torsdag.

Men hun benyttet anledningen til å orientere Stortinget om andre avtaler som alt er på plass eller rundt hjørnet:

Luftfartsavtale som vil sikre videreføring av dagens flytrafikk.

Veitransportavtale med Storbritannia som sikrer markedsadgang for både gods- og passasjertransport, som vil paraferes (undertegnes) 18. mars.

Maritim transport har Storbritannia foreslått brevveksling med gjensidige politiske erklæringer.

Det pågår forhandlinger mellom Norge og Storbritannia på fiskeriforvaltningsområdet. Dette er kanskje det mest kompliserte, fordi dette dreier seg om fiskekvoter.

Videreføre viktige deler av EØS

– For handel med varer ble det i går enighet mellom våre forhandlere om innholdet i en avtale, men det gjenstår en teknisk og juridisk gjennomgang, før den kan paraferes, opplyste hun.

Det er enighet om videreføring av viktige deler av dagens samhandel med varer, som i dag reguleres av EØS-avtalen, forklarte statsråden som understreket at Norge og Storbritannia med dette får et avtalefestet grunnlag for videreføring av handelen med varer også i tilfelle «no deal».

– Dette er det meget få land som har oppnådd, sa statsråden.

Hun viste til at Norge på denne måten ville slippe toll på norsk gass.

– Avtalen muliggjør videreføring av dagens handel med fisk og landbruksvarer, sa hun.

Det blir etablert et grunnlag for å forhandle om en mer omfattende fremtidig permanent frihandelsavtale, inkludert handel med tjenester.

Tjenesteområdet er for sammensatt til at Storbritannia har ønsket å frem­forhandle egne beredskapsavtaler nå.

– Norge og Storbritannia vil derfor måtte falle tilbake på WTO-regelverket ved et «no deal»-utfall, sa statsråden.