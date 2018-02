– Dette er ikke en versjon stortingspresident Olemic Thommessen har funnet på selv. Det er hele presidentskapet som står bak oppfatningen av historikken fra vi ble valgt i oktober, sier Rommetveit.

Etter presidentskapets hastemøte mandag kveld, var Thommessen meget klar på at presidentskapet ikke har fått god nok eller full informasjon fra Stortingets administrasjon.

Har tillit?

Thommessen sier også at han føler at han har presidentskapets tillit.

Både Frps andre visepresident Morten Wold og Aps Rommetveit bekrefter at de støtter Thommessens beskrivelse av fakta i historien om byggeskandalen fra oktober og frem til i dag.

Fakta: Byggeskandalen Stortingets byggeprosjekt omfatter blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, ny innkjøringstunnel og et nytt vare- og postmottak. Planene ble lagt frem i 2011, og byggearbeidene startet i 2014. * For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder. Torsdag ble det kjent at den anslåtte sluttsummen hadde steget med ytterligere 500 millioner til rundt 2,3 milliarder kroner. * At Stortinget selv valgte å være byggherre fremfor å benytte Statsbygg er i ettertid blitt kritisert fra flere hold. Selv har Stortinget valgt å stevne Multiconsult for Oslo tingrett. Rådgivningsselskapet anklages for omfattende mislighold som har påført byggeprosjektet ekstrakostnader, noe selskapet avviser. * Et samlet storting kritiserte før sommeren i fjor presidentskapet for håndteringen byggesaken og de mange store overskridelsene. I løpet av perioden kom det også skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot stortingspresident Olemic Thommessen (H). * Da den siste kostnadsoverskridelsen ble kjent torsdag 15. februar, valgte stortingsdirektør Ida Børresen å gå av.

– Ja. Vi har gått gjennom hendelsesforløpet, og har fått en felles oppfatning av hva vi har fått greie på, og hva vi ikke har fått greie på. Om han har fått annen informasjon, vet jeg ikke. Han sier at han ikke har det, sier Rommetveit.

– Men det kan være at administrasjonen ikke har visst så mye de heller. Om de har hatt all informasjon de burde ha hatt. For jeg har vondt for å se at de med vilje skal ha unnlatt å informere, sier Rommetveit.

– Informasjon til presidentskapet for dårlig

– Jeg opplever at presidentskapet har en felles oppfatning av det som har skjedd siden vi ble valgt i oktober og frem til nå. Og at det er åpenbart at informasjonen til presidentskapet har vært for dårlig, og at vi ikke har hatt mulighet til å forutse den stor overskridelsen som har kommet nå, sier Morten Wold (Frp), andre visepresident.

Spørsmålet om Thommessen har tillit, er vanskeligere å svare på for Ap-presidenten.

– Trenger jeg å svare på det? Det blir galt enten jeg svarer ja eller nei. Det er flere av oss som ikke har stemt på han. Vi skal ikke ha tillit til hverandre. Han skal ha tillit fra Stortinget, og først og fremst tillit fra sitt eget parti.

Overlever Thommessen?

– Når vi sitter i møter sammen har jeg tillit til at han snakker sant, og følger opp det vi er enig om. Samtidig kan vi være rykende uenig politisk.

– Tror du Thommessen overlever byggeskandalen?

– Det avgjør flertallet som har valgt ham. Det må være de som sto bak valget som eventuelt må komme til noe annet, og det har jeg ikke noe med, sier Rommetveit.

