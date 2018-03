Statsminister Erna Solberg og justisminister Sylvi Listhaug får 10 minutters innlegg hver i debatten.

Hvis KrF mandag konkluderer med at de vil stemme for mistillitsforslaget mot Listhaug, kan det bety at Regjeringens skjebne vil bli avgjort i debatten og av hvilke innrømmelser Regjeringen kommer med i stortingssalen.

Mistillitsforslaget er første sak når Stortinget møtes tirsdag klokken 10.00. Det er Rødts Bjørnar Moxnes som har fremmet forslaget:

«Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug har ikke Stortingets tillit.»

Alle får ti minutter hver

Ved siden av Rødt, har Ap, SV, Sp og MDG sagt at de vil stemme for forslaget. KrFs stortingsgruppe på åtte personer sitter dermed på vippen og avgjør saken.

Det er den nyvalgte stortingspresidenten Tone Trøen som debuterer og skal lede debatten.

Første taler er Aps parlamentariske leder Jonas Gahr Støre. Deretter følger de øvrige åtte parlamentariske lederne fra Høyre, Frp, Sp, SV, KrF, Venstre, MDG og Rødt etter størrelsen. Alle får 10 minutter til innleggene og stemmeforklaringen, i alt 90 minutter.

Debatten kan vare lenge

Deretter slipper statsministeren og statsrådene til med 10 minutters innlegg.

Mandag ettermiddag var det ikke klart hvor mange av statsrådene som skal ha ordet, men foruten statsminister Erna Solberg vil høyst sannsynlig også Listhaug be om ordet.

Da vil det ha gått nærmere to timer.

Det er knyttet store forventninger til Erna Solbergs ti minutter lange innlegg, som kan avgjøre Regjeringens skjebne.

Deretter åpnes for tre-minutters innlegg som alle stortingsrepresentanter og statsråder kan tegne seg til. Det blir ikke satt strek, noe som betyr at debatten varer i så mange timer som representantene ønsker.

Kan ta ordet umiddelbart før avstemningen

Spenningen knytter seg i første rekke til når og hvordan statsminister Erna Solberg vil kommentere mistillitsforslaget og stille det forventede kabinettspørsmålet.

Det kan hun gjøre allerede i sitt første innlegg etter de parlamentariske lederne når det vil fremgå at det er flertall for mistillit.

Eller hun kan vente til debatten nærmer seg slutten, be om ordet, og klargjøre umiddelbart før avstemningen at Regjeringen søker avskjed dersom forslaget får flertall.

Da vil Hareide kunne gå på talerstolen og eventuelt begrunne hvorfor partiet setter Solberg-regjeringen høyere enn ønsket om å bli kvitt Listhaug, og derfor likevel ikke vil stemme for mistillitsforslaget.

Ønskene går ikke i hop

For KrF er problemstillingen enkel: KrF ønsker å fjerne Listhaug som justisminister. Men partiet ønsker at Erna Solberg fortsatt skal være statsminister og lede regjeringen.

Ønskene går ikke i hop, og partiet må velge: Enten sikre flertall mot mistillitsforslaget og sikre at Listhaug fortsetter som justisminister.

Eller kaste Listhaug, med hele regjeringen på kjøpet, og med mulighet for at det dannes en Ap-ledet regjering.

Fakta: Hva er et kabinettsspørsmål? * Kabinettsspørsmål er et pressmiddel en regjering kan bruke overfor Stortinget for å få en sak vedtatt. * Når en regjering eller et regjeringsmedlem truer med å forlate sin stilling om ikke det nødvendige flertall stemmer for, stiller de kabinettsspørsmål. * I Norge har kabinettsspørsmål blitt brukt en rekke ganger. Regjeringene Kåre Willoch i 1986 og Kjell Magne Bondevik i 2000 gikk av som følge av et kabinettsspørsmål som ikke fikk den nødvendige støtte. * Et mistillitsforslag kan rettes mot regjeringen samlet eller enkelte av dens medlemmer. * Det stilles ikke noe krav til begrunnelse for mistillitsforslaget. Politisk uenighet eller ønske om regjeringsskifte kan være grunnlag for mistillitsforslag. Andre ganger brukes mistillitsforslag som reaksjon på brudd på konstitusjonelle plikter, for eksempel regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget. * Dersom mistillitsforslaget får flertall i Stortinget, har regjeringen eller statsrådene vedtaket gjelder en rettslig plikt til å gå av. * I norsk parlamentarisk praksis har mistillitsforslag forekommet ofte, men bare få ganger er det blitt vedtatt. Blant de mest kjente er mindretallsregjeringen til Einar Gerhardsen som ble felt i 1963 etter Kings Bay-saken. Kilde: NTB

KrF bruker den tiden de trenger

– Det tar den tid det tar, sier KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset om varigheten av møtet i dag.

Hun antyder at det ikke er sikkert at KrF-leder Hareide har et klart budskap å meddele etter møtet. Det indikerer at Hareide etter landsstyret har gitt sitt råd må gå en ny runde med stortingsgruppen før han kommer med offentliggjør KrFs standpunkttagen.

Det er også mulig at Hareide og gruppen får råd om å stille seg bak mistillitsforslaget mot Listhaug, men også fullmakt til å foreta en «helhetlig vurdering av den politiske situasjonen» under debatten.

I debatten vil partienes parlamentariske ledere forklare hvorfor de stemmer for eller imot forslaget. Etter at alle partiene har klargjort sitt standpunkt, og KrF eventuelt har signalisert mistillit mot Listhaug, vil altså statsminister Erna Solberg be om ordet.

Hun vil da gjøre det klart at regjeringen og Listhaug har beklaget det omstridte Facebook-innlegget, og sagt at de vil bidra til saklig debatt. Regjeringen står samlet bak beklagelsen.

Solberg stiller da kabinettsspørsmål: Hvis Stortingets flertall i voteringen viser at de ikke har tillit til Listhaug, vil det tolkes som mistillit mot hele regjeringen. Den vil da søke avskjed.