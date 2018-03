I løpet av dagen onsdag blir det avklart hvem som overtar det prestisjetunge vervet som stortingspresident.

Formelt foretas valget på et gruppemøte som starter 18.30. Før den tid kommer Høyres gruppestyre med en innstilling.

Det er Høyre som avgjør saken. Men partiet må finne en kandidat som samler støtte i de to andre regjeringspartiene og i KrF. Innbakt i kabalen Høyre legger, skal Olemic Thommessen også få et verv.

KrF-lederen antyder et mulig rollebytte i Høyre.

– Skulle de lande på at Tone Trøen er den neste presidenten, og Olemic Thommessen går inn som leder for kultur og familiekomité, vil det være et valg vi stiller oss bak, sier han.

Vil bli drøftet på budsjettkonferansen

Hele ledelsen i Høyre er samlet i Hurdal på Regjeringens budsjettkonferanse, som avsluttes onsdag.

Der kommer nok Høyre-leder Erna Solberg og de to nestlederne Jan Tore Sanner og Bent Høie til å drøfte kandidater seg imellom og lufte dem med Frp og Venstre.

Kilder i Høyre håper Trond Helleland forblir parlamentarisk leder fordi de mener han gjør en svært god jobb for Høyre og mindretallsregjeringen. Det samme gir kilder i Frp, Venstre og KrF uttrykk for.

Få tror Helleland ønsker seg presidentvervet, og i Høyre ser man det som problematisk at man da må legge en ny kabal for å velge parlamentarisk leder.

Trøen og Harberg nevnes oftest

Selv om enkelte likevel tror at valget står mellom Helleland og Tone Wilhelmsen Trøen, antyder andre at det i realiteten bare står mellom Trøen og Svein Harberg. Men ingen av dem Aftenposten snakket med i løpet av tirsdagen, satt med fasiten.

Blir det Akershus-representanten Trøen, vil hun bli den andre kvinnen som bekler vervet etter Aps Kirsti Kolle Grøndahl, og den første kvinnen i vervet på snaut 17 år.

Trøen har stortingserfaring siden 2013, Harberg siden 2009. Begge sitter i Høyres gruppestyre, og begge har erfaring fra ledervervet i Stortingets familie- og familiekomité, samme komité som Olemic Thommessen var medlem av i flere perioder.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Rollebytte mellom Trøen og Thommessen?

KrF-leder Knut Arild Hareide ser det ikke som utenkelig med et rollebytte mellom Trøen og Thommessen, men understreker at det er Høyre som skal peke ut kandidaten til presidentvervet.

Han sier KrF har latt seg imponere av det arbeidet Tone Trøen har gjort så langt. Hun var helsepolitisk talskvinne før hun ble leder av familie- og kulturkomiteen fra 2017.

Omtaler Thommessen som en kapasitet

– Den jobben hun har utført, har hun har håndtert det på en måte det står respekt av, og Olemic Thommessen – hans engasjement for kulturlivet er allment kjent, sier KrF-lederen, som poengterer at Thommessen har løftet frem kulturfeltet som president.

– Men det er viktig for meg nå å si at det er Høyre som nå må foreta de valg de ønsker.

– Men du sender vel et signal om at selv om du bidro til å felle Thommessen, mener du at han fortsatt kan ha fremtredende verv på Stortinget?

– Jeg vil svare så absolutt. Det var ingenting i det vedtaket som KrF var med på, som skulle hindre at Olemic Thommessen enten har fremtredende verv på Stortinget eller i regjering. Han er en politisk kapasitet, sier Hareide og legger til at han har håndtert «deler av presidentvervet sitt på en aldeles strålende måte».