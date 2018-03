Torsdag måtte Sylvi Listhaug gå opp på Stortingets talerstol fire ganger og si «unnskyld» i 17 varianter.

Fredag har den politiske situasjonen endret seg dramatisk. Det er nå KrF som avgjør om det blir flertall for mistillitsforslaget mot justisministeren.

KrF har valgt å kalle inn landsstyret mandag for å avgjøre om partiet skal støtte mistillitsforslaget. Flere fylkesledere i KrF sier at tilliten til Listhaug er «tynnslitt».

Torsdag fikk justisministeren sterk kritikk, den kraftigste reaksjonen Stortinget kan gi en statsråd uten å erklære mistillit.

– Jeg er glad for vedtaket som ble gjort i går. Den ble tatt på et godt grunnlag, på bakgrunn av Listhaugs splittende retorikk og den forunderlige prosessen i går. Men tilliten til Listhaug og statsministeren er svekket, sier fylkeslederen i KrF Hordaland, Dag Sele.

– Mener du KrF bør støtte mistillitsforslaget mot Listhaug?

– Nå er vi kommet i en situasjon hvor Listhaug har bedt om unnskyldning. Om tilliten fortsatt er sterkt svekket, er jeg trygg på at KrFs stortingsgruppe vurderer dette godt, sa han til Aftenposten før landsstyret ble innkalt.

To av de øvrige fylkeslederne sier til VG at de mener partiet bør stille seg bak mistillitsforslaget.

– Jeg har meldt fra til Knut Arild Hareide at hvis han bestemmer seg for mistillit mot Sylvi Listhaug, så har han min støtte. Men det er han som må vurdere dette, sier fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF til VG.

Han får støtte av Toril Kristiansen, fylkesleder i Oppland KrF.

Alley, Ned / NTB scanpix

Støtter ikke mistillitsforslaget

Tore Johan Øvstebø, fylkeslederen i Møre og Romsdal KrF, mener derimot partiet ikke bør støtte forslaget fra Rødt.

– Jeg syns hun skal få en sjanse til å vise gjennom handling at hun har forstått den kritikken og refsen hun har fått, sier han til Aftenposten.

Han har forståelse for at enkelte i partiet mener Listhaug ikke tok vare på muligheten da hun skulle be om unnskyldning i Stortinget torsdag, men mener et mistillitsforslag mot en minister bør være «veldig alvorlig».

– Det betyr at et slik forslag kan komme senere hvis hun fortsetter i samme stil.

– Aksepterer du beklagelsen til Listhaug?

– Ja!

Olav Olsen

Gir Listhaug sjansen

– Jeg har som prinsipp at når folk sier de beklager, så tar jeg det på alvor, sier Erik Næs, KrFs fylkesleder i Telemark, til Aftenposten.

Han mener at justisministeren må endre adferd og retorikk fra.

– Det skal hun få sjanse til å vise.

– Aksepterer du beklagelsen til Listhaug?

– Jeg mener hun skal få muligheten til å vise at hun mener det hun sier. At hun vil bidra til en saklig debatt i fremtiden. Samtidig er det slik at på bakgrunn av alle hennes kontroversielle uttalelser de siste årene, har hun en jobb å gjøre, sier Næs.