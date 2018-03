– Sylvi Listhaug har ødelagt den tilliten man må ha for å være justisminister i Norge. Hun mangler tillit i det norske folk, og realiteten er at hun heller ikke har tillit på Stortinget, hevder MDGs talsperson Rasmus Hansson.

Til nå har Ap, SV, Sp og MDG stilt seg bak mistillitsforslaget fra Rødt. KrF teller fortsatt på knappene, og har innkalt sitt landsstyre mandag.

Nå ber Hansson KrF-leder Knut Arild Hareide om å stille sine åtte stortingsrepresentanter fritt i denne saken, slik at de som ønsker det kan stemme for å kaste Sylvi Listhaug når mistillitsforslaget mot henne behandles av Stortinget tirsdag.

Det skal bare fire KrF-representanter til for å sikre flertall for mistillit.

Fakta: Mandatfordelingen på Stortinget Arbeiderpartiet 49 Høyre 45 Fremskrittspartiet 27 Senterpartiet 19 Sosialistisk Venstreparti 11 Kristelig Folkeparti 8 Venstre 8 Miljøpartiet De Grønne 1 Rødt 1 Totalt 169

Mener Høyre og Venstre også bør fristille

– Det vil være en veldig uheldig situasjon om Listhaug blir sittende fordi mange representanter som ikke har tillit til henne likevel må stemme for henne. Derfor oppfordrer vi først og fremst KrF, som alle vet har et særdeles anstrengt forhold til Listhaug, til å ta sin egen politikk på alvor og fristille representantene, sier Hansson.

Olav Olsen

Han oppfordrer også Venstre til å gjøre det samme.

– De sitter i regjering, men det er et parti der både representantene og velgerne er svært kritiske til det Listhaug står for. Også Høyre, som har et sterkt behov for å vise hvem det er som styrer i regjeringen, bør stille sine representanter fritt, mener MDG-toppen.

Vanligst å stemme samlet

Under avstemninger på Stortinget er det vanlige at representantene følger anbefalingene fra sine egen partigrupper. Men i enkelte saker, blant annet knyttet til etikk og samvittighet, lar partiene representantene stemme etter sin egen overbevisning.

– Hva bygger du det på at Listhaug ikke har reelt flertall i Stortinget?

– Det er en kombinasjon av et enkelt regnestykke og uttalelser som politikere fra KrF og Venstre har kommet med om Listhaugs politikk gjennom lang tid. Når Listhaug setter personlig rekord i fremmedfiendtlig og konfliktskapende utspill, er det vanskelig å forstå annet enn at det gjør KrF og Venstre enda mer provosert enn de har vært, mener Hansson.

KrF-representant Geir Bekkevold skrev torsdag kveld på Twitter at han mener det ville gitt Regjeringen arbeidsro om Listhaug trakk seg.

La ut omstridt innlegg

Listhaug delte forrige fredag et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Dette var en motreaksjon på at stortingsflertallet dagen før sa nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.