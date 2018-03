– Det er utidig av statsministeren å kommentere Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg slik hun gjorde. Når noen henger bjellen på katten, så burde hun gi full støtte i avveiningen mellom rettssikkerhet for norske borgere og om terrorister skal beholde pass og få være i Norge, sier Hagen til Aftenposten mandag.

Hagen: – Utidig av statsministeren

Erna Solberg ville i helgen ikke irettesette Listhaug for sitt omstridte Facebook-innlegg.

Da statsministeren møtte pressen før budsjettkonferansen i Hurdal mandag morgen, gikk hun litt lengre i sin kritikk.

– Formen til Facebook-posten til Sylvi Listhaug var for tøff, og har ført til at retorikken i saken overdøver substansen i den, sa Solberg til NTB.

Frp-veteran og stortingsvara Carl I. Hagen misliker at statsministeren går såpass hardt ut.

Han mener Listhaug har «helt rett» og at Ap har valgt å prioritere terroristenes interesser fremfor norske borgeres sikkerhet.

– Norske politikere skal først og fremst ivareta sikkerheten til norske borgere og særlig skattebetalere, og ikke utlendinger som både kan være en sikkerhetsrisiko og en økonomisk byrde for norske skattebetalere, sier Hagen.

Hagen: Støre støtter terrorister foran norske borgere

Listhaug publiserte fredag et bilde på Facebook av maskerte, væpnede menn med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Dagen før stemte alle partier unntatt Høyre og Frp mot forslaget om adgang til å frata fremmedkrigere passet uten domstolsbehandling.

– Innlegget ble lagt ut samme dag som Utøya-filmen kom på norske kinoer. Vi har vært utsatt for terror, og vi bekjemper terror. At Listhaug da kommer med en påstand som er grovt urimelig, mener jeg er nedslående og uverdig for en justisminister i Norge, sa Støre til NRK etter å ha blitt gjort kjent med innholdet.

Det får Carl I. Hagen til å reagere:

– Sylvi sier det bare som det er: Hun setter norske borgeres interesser foran terroristenes, mens Jonas Gahr Støre og andre støtter terrorister foran norske borgere.

– Bakgrunnen for Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg var avstemningen i Stortinget. Og så får hun kjeft for at det tilfeldigvis var premiere på filmen fra Utøya. Jeg er meget forbauset over at Jonas senker seg til slikt lavmål. Men etter Nobel burde jeg vel ikke være forbauset.

– Dette sier du selv om Ap ble rammet terror som ingen andre?

– Dette har ingen ting med den saken å gjøre. Dette dreier seg om en avstemning i Stortinget om man skal sette norske borgeres sikkerhet foran terrorister.

– Kan ikke kneble Frp med Utøya-kortet

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner måtte i helgen legge seg flat etter å ha brukt uttrykket 22.juli-kortet om Arbeiderpartiets kritikk. Han fikk massiv kritikk fra blant annet ofre etter 2011-terroren.

Hagen velger uansett å anklage Arbeiderpartiet for å bruke terroren og massedrapet på AUF-ungdommer politisk.

– Nå må de slutte å dra Utøya-kortet hver gang en aktuell politisk debatt om flyktninger, asylsøkere og innvandrere dukker opp. De kan ikke kneble Frp-folk ved å dra Utøya-kortet.

– Tror du Listhaug har støtte i partiet for sitt utspill?

– Ja, helt åpenbart, og stor enighet blant masse Høyre- og Ap-velgere.

– Hvordan virker Listhaugs mange kontroversielle utspill på regjeringssamarbeidet?

– På samme måte som når KrF felte stortingspresident Olemic Thommessen, så tror jeg dette forsurer forholdet mellom KrF og regjeringspartiene dramatisk, slutter Hagen.