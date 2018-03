Fra klokken 10 tirsdag skal Stortinget behandle Rødts mistillitsforslag mot justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

En samlet opposisjon har varslet at de ikke har tillit til Listhaug. Regjeringskilder varslet sist helg at Solberg vil stille kabinettsspørsmål og gå av dersom mistillitsforslaget får flertall.

Bakgrunnen for saken er at Listhaug i en Facebook-post anklaget Ap for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Posten ble lagt ut etter at opposisjonen stemte ned et lovforslag om å åpne for å frata norske fremmedkrigere passet uten å måtte gå veien om en domstol.

Aftenposten følger saken i Stortinget og oppdaterer fortløpende i direktebloggen nedenfor: